Voznik tovornega vozila je kolesarja očitno spregledal

12.11.2020 | 10:05

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Že včeraj smo poročali, da so bili sevniški policisti malo po 13.uri obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v križišču pri Hidroelektrarni na Blanci v občini Sevnica. Udeležena sta bila voznik tovornega vozila in kolesar. V nesreči se je kolesar poškodoval. Policisti pa so danes posredovali še nekaj dodatnih informacij.

Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 27-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, ki je ob zavijanju desno odvzel prednost 58-letnemu kolesarju. Lažje poškodovanega kolesarja so oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Brez vozniške, pijan in z vrsto kršitev bo moral seči globoko v žep

Metliški policisti so pri Dragomlji včeraj malo po 14. uri opravili kontrolo pri vozniku osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni kršitelj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,30 miligrama alkohola. Vozilo Renault megane so mu zasegli, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročali škodo z vlamljanjem, odnesli niso ničesar

V Kobilah na območju policijske postaje Krško je neznanec v dneh od nedelje do včeraj vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Bučki pa je nekdo v času od ponedeljka do včeraj vlomil v objekt. Povzročil je za za okoli 300 evrov premoženjske škode, po prvih ugotovitvah pa ni ničesar odnesel.

6 tujcev nezakonito prestopilo državno mejo

Na območju Šutne so krški policisti so med varovanjem državne meje včeraj izsledili pet državljanov Bangladeša, na območju Ribnice pri Jesenicah na Dolenjskem pa so brežiški policisti izsledili še državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso končani, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Policijo klicali 215-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 44 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje, še piše v današnjem policijskem poročilu.

Dodano ob 10.45:

S Policijske uprave Ljubljana pa so sporočili, da so policisti v dneh od včeraj zjutraj do danes do 6.ure zjutraj med varovanjem državne meje na območju Štalcerjev in Osilnice izsledili in prijeli še 6 tujcev, sicer državljanov Sudana. Ti so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še niso zaključeni, piše v poročilu PU Ljubljana.

R.M.