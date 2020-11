DL: Nemočen invalid, ali brutalnež in prevarant?

12.11.2020 | 14:10

Zlatan Grgić na zaslišanju v invalidskem vozičku, z uklenjenimi nogami (Foto: DL/B.B.)

Novo mesto - Na novomeškem sodišču se je začelo sojenje 68-letnemu Zlatanu Grčiću iz Ručetne vasi v občini Črnomelj, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja hčere, večletnega nasilja v družini in drugih kaznivih dejanj, poročamo v aktualni številki Dolenjskega lista. Tožilstvo je zanj na predobravnavnem naroku predlagalo 10 let in 11 mesecev zaporne kazni. Obtoženi krivde ne priznava, na sojenje pa prihaja iz pripora, kjer je od letošnjega februarja. Kot je v svojem prispevku zapisal novinar Dolenjskega lista, se je v sodno dvorano pripeljal na invalidskem vozičku in tako dajal videz nemočne osebe in invalida, hkrati pa je imel obe noge ves čas uklenjeni, kar je dajalo slutiti, da se za zunanjo podobo skriva povsem druga oseba.

Sojenje je zaprto za javnost, s čimer želi sodišče zaščititi zasebnost in družinsko življenje oškodovancev.

