Šesti paket prinaša nadomestila tudi kmetijskim gospodarstvom

12.11.2020 | 12:35

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Ljubljana - Predlog šestega protikoronskega zakona na področju kmetijstva med drugim prinaša finančna nadomestila zaradi izpada dohodka v kmetijskih gospodarstvih in kritje stroškov odsotnosti zaposlenih v mesnopredelovalni industriji, je danes povedal kmetijski minister Jože Podgoršek. Predvidena je tudi ponovna pomoč vinskemu sektorju z že znanimi ukrepi.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil Podgoršek, gre pri finančnih nadomestilih zaradi izpada dohodka za sektorsko nadomestilo za tiste sektorje, kjer bo padec dohodka presegel 30 odstotkov.

Za uveljavljanje tega nadomestila so poleg tega predvideli bistvene poenostavitve. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo večino podatkov sama pridobila iz uradnih evidenc in upravičencem nato poslala informativne odločbe. Upravičenci jih bodo morali le pregledati. Če pripomb ne bodo imeli, bodo odločbe samodejno postale dokončne, navaja STA.

Posebno skrb so po ministrovih besedah namenili mesnopredelovalni industriji, za katero se je izkazalo, da je zaradi velikega števila okužb posebej na udaru. V pomoč pri nadomeščanju delovne sile so predvideli pokrivanje stroškov odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni ali karantene od prvega dneva odsotnosti.

Predvidena je tudi dodatna pomoč vinskemu sektorju, vendar je pogoj za to odločitev Evropske komisije o podaljšanju ukrepov za ta sektor v prihodnje leto. Če bo Bruselj prižgal zeleno luč, bo država ponovno sofinancirala krizno destilacijo in krizno skladiščenje vina ter zeleno trgatev.

"Ker vemo, da imajo nekateri prijavitelji iz različnih razlogov težave z realizacijo že odobrenih ukrepov iz programa razvoja podeželja, smo predvideli tudi dve dodatni možnosti za podaljševanje oziroma spreminjanje odobrenih vlog," je pojasnil Podgoršek. Tako se bo lahko podaljšala tudi ročnost naložb iz teh ukrepov, piše STA.

Minister je ob tem državljane pozval, naj se vzdržijo druženja v sklopu praznovanj ob martinovem. "Omejimo jih na družinski krog," je pozval in pohvalil vinske kleti, ki so začele izvajati t. i. digitalna martinovanja.

R.M./STA