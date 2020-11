COVID-19: V Novem mestu 44 novo okuženih, v Kočevju 27, v Trebnjem pa 20 novih primerov okužbe

12.11.2020 | 14:05

Foto: Profimedia

Preletimo številke novo okuženih z virusom covid-19 v širši jugovzhodni regiji, vključno z Belo krajino in Posavjem. Občina z največ okužbami v širši jugovzhodni regiji še naprej ostaja Novo mesto, kjer so včeraj potrdili kar 44 okužb. Sledi Kočevje s 27 novimi okužbami in Trebnje z 20 novimi primeri covida-19. Ivančna Gorica jih ima 18, v občini Brežice je 16 novo okuženih, v Sevnici 15, 11 novo odkritih primerov imajo v občini Krško, 9 v Črnomlju, 7 v Metliki, 6 v Straži, po 5 v Dolenjskih Toplicah in v občini Radeče, po 4 novo okužene so odkrili v občinah Semič in Šentjernej, po 3 v Ribnici in Šmarjeških Toplicah, po 2 novo okužena prihajata iz občin Bistrica ob Sotli, Dobrepolje, Sodražica in Šentrupert, po en nov primer pa je včerajšnje testiranje razkrilo še v občinah Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno in Velike Lašče.

Nove okužbe na dan 11.11.2020:

Bistrica ob Sotli 02

Brežice 16

Črnomelj 09

Dobrepolje 02

Dolenjske Toplice 05

Ivančna Gorica 18

Kočevje 27

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 11

Loški Potok 00

Metlika 07

Mirna 01

Mirna Peč 01

Mokronog-Trebelno 01

Novo mesto 44

Osilnica 00

Radeče 05

Ribnica 03

Semič 04

Sevnica 15

Sodražica 02

Straža 06

Šentjernej 04

Šentrupert 02

Škocjan 00

Šmarješke Toplice 03

Trebnje 20

Velike Lašče 01

Žužemberk 00

Brez novo okuženih je bile včeraj tako samo 5 občin - Kostanjevica na Krki, Kostel, Osilnica, Škocjan in Žužemberk.

R.M.