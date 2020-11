VIDEO: Krka zaposlene spodbuja k iskanju inovativnih rešitev

12.11.2020 | 14:45

Novo mesto - V Krki se zavedajo, da so za rast in napredek pomembni tako inovativni izdelki kot tudi inovativne rešitve na vseh področjih delovanja podjetja. Sodelavce ves čas motivirajo za inovativnost in ustvarjalnost. Spodbujajo jih, da pri vsakodnevnem delu iščejo inovativne priložnosti za izboljšave, jih predstavijo in tudi udejanjijo. Najbolj dejavne sodelavce in poslovne enote na področju množične inventivne dejavnosti nagradijo. Letos so se jim zaradi drugačnih okoliščin za njihove predloge zahvalili na daljavo.

Lani je bilo nagrajenih 523 predlogov, ki jih je podalo 463 sodelavcev, s posebno plaketo so za največje število izboljšav in predlogov v letu 2019 nagradili tudi najboljšo organizacijsko enoto. To je bila tokrat Proizvodnja učinkovin, so v Krki d.d. zapisali v izjavi za javnost.

S sistemom množične inventivne dejavnosti, uvedenim leta 2003, vse zaposlene spodbujajo, da pri opravljanju vsakodnevnih nalog nenehno iščejo načine za boljše in kakovostnejše opravljanje dela. Aktivnosti na področju množične inventivne dejavnosti so usmerjene na različna področja.

»Zavedamo se, da so ključ za napredek poleg izdelkov vrhunske kakovosti tudi izboljšave in inovativne rešitve tako na razvojno-raziskovalnem, proizvodnem kot na tehnološkem, tehničnem, informacijskem in okoljevarstvenem področju, področju sistema kakovosti, tržnih in prodajnih dejavnosti, skrbi za varnost in zdravje zaposlenih in drugje. Pomembni so tako koristni predlogi, ki jih je preprosto izvesti, kot izboljšave, katerih izvedba je zahtevnejša, vendar imajo večji učinek,« pojasnjuje direktorica Kadrovskega sektorja Dori Gorenc.

V Krki želijo vse zaposlene spodbuditi k nenehnemu iskanju možnosti za izboljšave, pri vseh pa želijo tudi ozavestiti, da je vsak predlog pomemben in vreden obravnave. Za vsakega predlagatelja koristnega predloga ali izboljšave je največja nagrada ravno to, da se zaradi njegovega predloga stvari spremenijo na bolje.

Vsako leto najuspešnejše predlagatelje nagradijo s Krkinim priznanjem. Kako ključne so inovacije za podjetje, pa sodelavcem sporočajo tudi s tradicionalnim novembrskim srečanjem predlagateljev koristnih predlogov in izboljšav. Zaradi zdravstvenih razmer, v katerih smo se znašli, je letošnji dogodek drugačen: pot Krkinega napredka in razvoja tokrat v videu na daljavo predstavljajo prejemniki Krkinih priznanj za področje množične inventivne dejavnosti v letu 2019.

In kdo so prejemniki letošnjih nagrad?

Najboljši predlagatelj v letu 2019 Tomaž Rozman iz Inženiringa in tehničnih storitev pravi: »Izboljšave mi pomenijo osebni izziv in motivacijo pri delu. Segajo od načrtovanja ergonomske pisarniške opreme in prostorov, prek izboljšav na različnih področjih informacijskega sistema do kreiranja inovativnega e-obrazca. Vztrajnost se obrestuje in na koncu je vsak prispevek del Krkine zgodbe o uspehu.«

Poleg najboljšega predlagatelja so v Krki nagradili tudi najboljšo izboljšavo in najboljši predlog v letu 2019. Najboljšo izboljšavo so podali Marjan Polovič, Urh Štupar in Jakob Šubic, ki so skupaj v celoti zasnovali, razvili in sestavili precizno merilno-kalibracijsko napravo ter jo implementirali v uporabo. Najboljši koristni predlog pa sta pripravila Nataša Amič in Denis Kolman, ki sta predlagala uvedbo preglednih plošč za spremljanje ključnih dejavnikov uspešnosti. »Pogosto se zgodi, da nekaj delamo na točno določen način zato, ker smo tako navajeni. Poslovno okolje pa se stalno spreminja in z našimi idejami lahko spremembe v Krkinem okolju narekujemo tudi mi,« pravi Denis Kolman, prejemnik priznanja za najboljši koristni predlog.

Tako s predlogi v okviru množične inventivne dejavnosti v Krki ustvarjajo prihranke in stalno izboljšujejo delovne procese, izdelke in storitve, predvsem pa krepijo zavedanje, da je lahko v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju uspešno le k napredku usmerjeno podjetje, so še zapisali v izjavi za javnost družbe Krka, d.d.

