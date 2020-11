Jorgić v svetovnem pokalu v skupini s Franzisko in Arunom

12.11.2020 | 14:50

Darko Jorgić (Foto: NTZS)

Novo mesto - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni kakovostni lestvici, Darko Jorgić, bo prvič v svoji karieri nastopil na turnirju za svetovni pokal. V kitajskem Weihaiju bo 22-letni Hrastničan igral v skupini s klubskim soigralcem pri Saarbrücknu, Nemcem Patrickom Franzisko in Nigerijcem Quadrijem Arunom. Danes se je v Weihaiju končal tudi ženski svetovni pokal, v finalu je v kitajskem obračunu prva igralka sveta, Chen Meng s 4:1 (-11, 6, 9, 6, 8) premagala Sun Yingsha.

Darko Jorgić je s selektorsko slovenske moške reprezentance, Andrejo Ojsteršek Urh že vse od konca oktobra na Kitajskem. Najprej sta bila nekaj dni v strogi karanteni v Šanghaju, v začetku novembra pa sta z vsemi udeleženci svetovnega pokala odpotovala v kitajski olimpijski center Weihaiju. »V Šanghaju smo bili v strogi karanteni, saj je bil vsakdo v svoji sobi in razen zdravstvenega osebja, ki nam je dvakrat dnevno merilo temperaturo, in človeka, ki nam je pred vrati sobe puščal hrano, drugega stika nismo imeli. Tudi v Weihaiju smo bili najprej v karanteni, vendar smo lahko vsaj trenirali. Po sedmih dneh odmora je bil Darko že zelo 'lačen' žogice in loparja, tako da je hitro prišel na prave obrate. Težko je reči, v kakšni formi je, saj mu manjka tekem in res škoda je, da mu je koronavirus zaustavil sezono, ki jo je začel odlično. Z Žrebom sem zadovoljna, najbolj pomembno pa bo, da bo turnir odigral sproščeno in da bo iz sebe potegnil svoj zmagovalni adrenalin. Že biti tu, med 21 najboljšimi na svetu, je velika nagrada zanj za minulo delo, hkrati pa tudi potrditev, da je njegovo mesto med najboljšimi na svetu,« je pred začetkom moškega svetovnega pokala dejala Andreja Ojsteršek Urh, ki je bila pred slabima dvema mescema s svojim zakonskim partnerjem Jožetom Urhom dobitnica častne značke ETTU-ja za svoje dolgoletno in uspešno delovanje v namiznem tenisu.

Jorgić je v Weihaiju 18. postavljeni nosilec

Nižje od njega so le Hrvat Tomislav Pucar, Brazilec Gustavo Tsuboi in Egipčan Ahmed Salah. Njegova nasprotnika v skupini 3 sta njegova stara znanca. Predvsem to velja za Franzisko, ki je njegov klubski soigralec, letos junija sta osvojila nemški naslov (v ekipi je bil tudi Peter Hribar), pa tudi Aruna igra v nemški ligi. »Glede na to, da so tu samo najboljši igralci na svetu, nobena skupina ni lahka. To velja tudi za mojo. Oba nasprotnika seveda dobro poznam, še zlasti Patricka, medtem ko me je Aruna letos dvakrat premagal, mislim pa, da je zdaj situacija malce drugačna. Karantena je bila neugodna predvsem za psiho, toda po drugi strani mi je prišla kar prav, saj sem zadnjih nekaj tednov igral nekoliko slabši namizni tenis. Vesel sem, da bom kot prvi Slovenec igral na tako velikem turnirju. Upam, da sem v zadnjih dneh prišel v želeno formo in da bom pokazal svoj najboljši namizni tenis. Vsekakor je moj prvi cilj, da se prebijem do glavnega turnirja,« je o svojih načrtih spregovoril Jorgić, ki si je pot na Kitajsko zagotovil z drugim mestom na evropskem turnirju TOP 16, kjer je februarja v finalu moral priznati premoč Nemca Tima Bollla.

Boll na Kitajsko sicer ni odpotoval, posebno vabilo je tako dobil njegov rojak Dimitrij Ovčarov. Sicer pa je svetovni pokal tekmovanje, na katerem imajo pravico nastopa le najboljši igralci s posamičnih celin. Tokrat bodo manjkali le predstavniki Oceanije, ki zaradi epidemije niso prišli na Kitajsko. Najboljših osem s svetovne lestvice se bodo v četrtfinale uvrstili neposredno, preostale bodo razvrstili v kvalifikacijske skupine. Najboljša dva iz vsake - v skupini ne smeta biti dva iz iste celine - se bosta pridružila osmim v četrtfinalu. Prva dva nosilca sta Kitajca Fan Zhendong, prvi s svetovne lestvice, ki je zmagal na zadnjih dveh svetovnih pokalih, in svetovni prvak Ma Long.

R.M.