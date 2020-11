Dimniški požar v Oštrcu

12.11.2020 | 18:10

Danes ob 17.47 je prišlo do dimniškega požara na objektu v kraju Oštrc. Regijski center za obveščanje Brežice je aktiviral naslednje enote zaščite in reševanja: PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa.

Pri aktiviranju gasilskih enot so sprožili sirene sistema javnega alarmiranja z znakom Neposredna nevarnost.

Prebivalce prosijo, da upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu.

L. M.