V Novem mestu se postelje s covid bolniki hitro polnijo

12.11.2020 | 18:30

Postelje na intenzivnem covid oddelku se hitro polnijo.

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so imeli danes hospitaliziranih 84 covidnih bolnikov, od teh 15 na intenzivnem oddelku, dva bolnika pa sta umrla. Glavnina oz. 85 odstotkov hospitaliziranih je iz jugovzhodne Slovenije. Tudi med zaposlenimi so okužbe še vedno prisotne, okuženih in v karanteni imajo približno 80 zaposlenih.

Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je povedala, da na omenjenem covidnem oddelku zdravijo tudi bolnike s Kočevske in Ljubljane, prejšnji teden pa so imeli na zdravljenju tudi bolnike iz Murske Sobote.

Pomanjkanje medicinskih sester

Za bolnike s covidom-19 imajo sicer na voljo 90 postelj, od teh 16 na intenzivnem oddelku. V sredo so jih devet odpustili v domačo nego in takoj dobili novih deset. Glede kadra je povedala, da imajo največ težav z medicinskimi sestrami. Več jih je odsotnih zaradi varstva svojih otrok, ki se ob zaprtju šol šolajo na daljavo.

V bolnišnici sicer pomagajo tri upokojene medicinske sestre in trije študenti višjega letnika zdravstvene fakultete, k sodelovanju pa so - za zdaj na zalogo - povabili študente višjih letnikov zdravstvene fakultete, medicinske sestre, ki so se upokojile v preteklih dveh letih, in tudi prostovoljce.

"Zavedamo se, da je prezgodaj trditi, da se trend rasti umirja, zato smo previdni in imamo vabila še vedno odprta," stanje pa sicer obvladujejo, je za STA povedala direktorica.

Sicer pa pri obravnavi bolnikov, ki nimajo covida-19, v primerjavi s preteklim tednom ni sprememb. V bolnišnici še vedno zgolj zmanjšujejo in združujejo nenujne programe, kar pomeni, da sprejemajo le paciente s stopnjo napotitve nujno in zelo hitro.

L. M.