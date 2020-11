Športnemu centru Trebelno državna nagrada za naj leseno javno stavbo

13.11.2020 | 07:00

Športni center in prizidek k šoli na Trebelnem. (Foto: R. N., arhiv DL,

Na podelitvi v Ljubljani

Športni center Trebelno

Ljubljana - Na včerajšnjem osrednjem strokovnem dogodku slovenskega lesarstva s podelili letošnje nagrade za naj leseno gradnjo, ki so prispele na javni natečaj SPIRIT Slovenija. Podeljenih je bilo sedem nagrad v štirih različnih kategorijah in posebno priznanje za prispevek k ohranjanju, razvijanju in nadgradnji tesarskih veščin in znanja v Sloveniji.

Nagrado v kategoriji Javne stavbe je prejel tudi Športni center Trebelno (arhitektura Kontra arhitekti, izvedba Marles hiše in podjetje CGP).

Pri dozidavi šole in telovadnice so se arhitekti in projektanti soočili z izjemno zahtevno lokacijo in uspeli z domiselnimi tehnološkimi in funkcionalnimi rešitvami ustvariti ne le programsko zahtevno celoto, temveč tudi arhitekturo velike kakovosti. Objekt si zasluži nagrado tako po kriteriju kakovostne arhitekture kot tudi vrhunske tehnologije uporabe lesa.

Promocija lesa

Z javnim natečajem in podelitvijo priznanj želita SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo doseči več ciljev, je ob podelitvi pojasnil dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija.

»Eden je promocija lesa v gradbene namene, torej spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k uporabi lesa pri njihovih projektih, obenem pa želimo potencialnim uporabnikom približati področje lesene gradnje, da bodo bivali in delali v zdravem bivalnem okolju.« Z vsem tem pa po njegovih besedah posredno vplivata tudi na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije ter prispevata k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

Projekti lesene gradnje, ki so sodelovali na natečaju, se močno razlikujejo po izvedbi in namembnosti. »Vsi pa so odličen pokazatelj, kaj vse se da narediti s premišljeno, kreativno in trajnostno uporabo lesa in dokazujejo, da je les primeren material tako za stanovanjske, javne, industrijske, gospodarske kot tudi druge objekte,« je dodal Kostanjevec.

Strokovna komisija je projekte lesene gradnje ocenjevala po naslednjih merilih: arhitekturna zasnova, konstrukcijska zaščita in kakovost izvedbe, umestitev v prostor, funkcionalnost in uporabnost, inovativnost, energijska učinkovitost in sposobnost prilagoditve na tržne spremembe.

L. M.