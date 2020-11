Kje ne bo elektrike?

13.11.2020 | 07:10

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso obravnavali. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali 6 klicev, za nujno veterinarsko pa dva.

Kako bo danes z elektrooskrbo?

Sicer pa Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje odjemalcem električne energije sporoča, da bo danes med 14.30 in 15.uro prekinjena elektrooskrba na območju TP RIHPOVEC na izvodu RAJSKA DOLINA.

Na območju transformatorske postaje SREDNJE LAKNICE izvod GORENJE LAKNICE in TP GORENJE LAKNICE izvod GORENJE LAKNICE-NOVAK pa med 9. in 14.uro. Vzrok so vzdrževalna dela, ki pa jih bodo, če bo vreme slabo, prestavili.

R.M.