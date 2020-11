Od danes prepovedana vsakršna zbiranja, s ponedeljkom zaprta večina trgovin, izjem malo

Ljubljana - V skladu s spremembami odloka, ki jih je vlada včeraj sprejela z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa, so od danes prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.

Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se s spremembami odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi začasno prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S spremembo je določena tudi izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne izjeme. S ponedeljkom se zaustavlja javni potniški promet in vnovič zapirajo ne nujne trgovine. Prav tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje meje brez karantene. Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, v vrtcih bo le najnujnejše varstvo.

Premier Janez Janša je sinoči na Twitterju navedel, da so razmere težke in lahko zmoremo zgolj z razumom in solidarnostjo. "Nekaj tednov izpada šole lahko v skrajnem primeru nadomestimo z nekaj tedni podaljšanja v poletje. Tedna izpada zdravstva in posledic ni mogoče nikoli popraviti. Niti posledic izpada v kritični industriji," je dodal Janša.

S ponedeljkom spet zaprta večina trgovin, izjem malo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim se v ponedeljek zapirajo vse ne nujne trgovine, določa redke izjeme. Med njimi so živilske trgovine, pa tudi nekatere druge, ki so po oceni vlade nujne za zagotavljanje osnovnih potreb ter varnosti in zdravja.

Vlada je prejšnji teden v okviru sproščanja ukrepov za zamejitev epidemije covida-19 sprostila delovanje nekaterih specializiranih trgovin, prihodnji teden pa bodo te spet morale zapreti vrata.

Še naprej bodo lahko odprte prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah, nov odlok povzema STA.

Izjeme so tudi lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke in zavarovalniške storitve, pošta, dostavne službe ter servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles.

Izjema so tudi dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec. Izjema so tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, pa še trafike in kioski, osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Ob tem je vlada izrecno navedla, da je uživanje hrane in pijače prepovedano na javnih površinah.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo. Brez časovne omejitve je dovoljena tudi priprava jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je še naprej omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko oz. na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Na odprtih tržnicah velja omejitev ena stranka na 10 kvadratnih metrov.

Poleg tega morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem objektu, hkrati pa je treba upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev mora zagotoviti upravljavec trgovskega centra oz. odgovorna oseba posamezne trgovine.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada bo vlada, kot je zapisala, preverjala vsakih sedem dni in nato presodila, ali so ukrepi še potrebni.

