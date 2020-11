Novomeške osnovne šole poskrbele za varen prevzem brezplačnih toplih obrokov

13.11.2020 | 07:50

Novo mesto - V Mestni občini Novo mesto so v času izobraževanja na daljavo za osnovnošolce, ki izpolnjujejo pogoj za financiranje obroka s strani države, organizirali brezplačen topel obrok. Prevzemi so možni na OŠ Drska in OŠ Bršljin, kjer so samo v sredo pripravili približno 200 obrokov, v prihodnjih dneh pa naj bi jih predvidoma še več. Kor so zapisali na spletni strani občine, velja pohvaliti dobro organizacijo predaje obrokov, ki poteka po pravilih v izogib širjenja okužbe z virusom covid-19.

Na OŠ Drska in OŠ Bršljin je bilo ob predaji 200 obrokov nekaj teh namenjenih tudi dijakom, peščica učencev pa je obroke prevzela tudi na OŠ Brusnice in na OŠ Stopiče, kjer kuhinji za potrebe vrtca obratujeta tudi sicer.

Priprava obrokov poteka kot običajno, pri njej pa zaenkrat sodeluje manjši obseg zaposlenih v kuhinjah. Pri predaji obrokov pomagajo učitelji in socialni delavci, hrano v embalaži za enkratno uporabo pa prevzemajo tako učenci kot starši, stari starši in pooblaščenci.

Na OŠ Bršljin predaja poteka v prostoru z odprtimi vrati, da je prostor ves čas zračen, na OŠ Drska pa imajo določen koridor po katerem dostopajo do hrane in se tako pri prevzemu izognejo morebitnemu srečanju. OŠ Drska je za 10 oddaljenih učencev organizirala razvoz hrane, za nekaj učencev hrano prevzame in nato dostavi tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Obe šoli zgledno skrbita, da vse poteka na način, ki onemogoča širjenje okužbe z virusom covid-19 in pričakujeta, da bodo v prihodnjih dneh pripravili še več obrokov, saj se kaže trend večanja števila prijavljenih, so še zapisali na Mestni občini Novo mesto.

