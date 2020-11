Zasedal črnomaljski občinski svet

13.11.2020 | 09:05

Foto: Spletna stran Občine Črnomelj, arhiv DL

Črnomelj - V Kulturnem domu v Črnomlju so se na redni seji sešli člani občinskega sveta, saj so imeli tam zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih NIJZ. Obravnavali so 17 točk dnevnega reda, prevladovale pa so obravnave predlogov za izdajo odlokov osnovnošolskih zavodov in vrtca v občini. Na seji so se svetniki seznanili s poročilom računskega sodišča, s prijavama kandidatk za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, spremenili in dopolnili Odlok o podeljevanju Župančičevih priznanj ter izdali soglasje k zadolževanju podjetja CERO-DBK d.o.o.

Župan Andrej Kavšek je občinske svetnike uvodoma seznanil z aktivnostmi občine in predstavil napredovanje prioritetnih projektov. Po sprejemu zapisnika zadnje seje so člani sveta obravnavali predloge za izdajo odlokov o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnih zavodov OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in Vrtec Otona Župančiča Črnomelj. Novi akti so bili sprejeti zaradi potrebnih sprememb in dopolnitev ter v smislu uskladitve določb z veljavnimi predpisi in dejanskim stanjem, pa tudi zaradi boljše preglednosti in dostopnosti predpisa. Prav tako so sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Župančičevih priznanjih.

Na seji so člani sveta prejeli informacijo o poročilu revizijskega poročila računskega sodišča, izdali soglasje k zadolževanju podjetja CERO-DBK d.o.o. ter sprejeli tri premoženjsko pravne zadeve. V sklopu kadrovskih zadev so člani občinskega sveta imenovali župana Andreja Kavška za predstavnika Občine Črnomelj v Razvojni svet regije JV Slovenija za programsko obdobje 2021-2027 in se seznanili s prijavama kandidatk za ravnateljico javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj. Za obe kandidatki so podali pozitivno mnenje k imenovanju.

R.M.