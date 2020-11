AVDIO: Sneg in smučarji lahko pridejo

13.11.2020 | 12:00

Velika pridobitev smučišča Gače je hladilnik, s katerim bodo učinkoviteje zasneževali smučarske površine, kot je povedal Borut Koprivnik. (Foto: M. L.).

Roman Šturm, Borut Koprivnik in Jernej Jarc (z leve). Foto: M. L.)

Polona Kambič (Foto: M. L.)

Gače - Smučišče Gače je pripravljeno na smučarsko sezono, so sporočili na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so sodelovali direktor družbe Gače Borut Koprivnik, županja občine Semič Polona Kambič, predstavnik restavracije in hotel Oštarija Herbelier v Dolenjskih Toplicah Jernej Jarc in predstavnik Smučarske zveze Slovenije, panoge za alspko smučanje Roman Šturm.

»Letos smo prvič organizirali dejavnosti v poletni sezoni. Poletni obisk je bil zelo dober, zato smo pogrešali nastanitveni prostor,« je povedal Borut Koprivnik.

Kot je rekel, so na smučišču obnovili za vse štiri žičnice obratovalno dovoljenje. Zgradili so tudi hladilnik, ki omogoča da naredijo v krajšem času veliko več snega, kot je to bilo možno doslej. Letošnje zimska sezona bi se začela lahko že čez približno štirinajst dni.

»Zaradi nastale situacije smo se odločili da bomo v novembru ponudili znižano ceno kart, kot je bila v oktobru. Predprodaja kart bo trajala do 30.11.2020. Zaradi morebitne negotovosti vsem kupcem sezonskih smučarskih vozovnic v letošnji zimi podarjamo Gače snežno in COVID-19 garancijo, ki velja, da sezonske vozovnice, veljajo od začetka uradnega obratovanja smučišča Gače do zaključka uradnega obratovanja smučišča. Sezonska vozovnica se šteje za izkoriščeno, če smučišče Gače obratuje 30 dni. V primeru krajšega obratovanja se imetnikom sezonskih vozovnic za smučišče Gače sorazmerni delež v višini 3 odstotkov od vrednosti sezonske vozovnice za vsak dan neobratovanja pri nakupu karte za naslednjo sezono,« pravijo v družbi Gače.

»Občina Semič je lastnica prostora, kjer želi podjetje Gače širiti dejavnost. Občinski svet se bo odločil, ali bi ta prostor prodali ali pa bil preko javno zasebnega partnerstva vložek občine,« je povedala županja Polona Kambič.

»Sodelujemo z Gačami, ker nas povezuje Kočevski Rog. Pod skupnim naslovom Pobeg v kočevske gozdove smo pripravili že dve različni doživetji. Eden od teh paketov je bolj klasičen in je dostopen za vse, vključuje pa razdalje, ki jih obiskovalec zmore z električnimi kolesi. Drugi paket smo pripravili za podjetja, se pravi, da ga lahko prilagodimo glede na želje posamezne skupine,« je povedal gostinec Jernej Jarc.

Za razvoj Gač je zelo pomembno stabilno financiranje in k temu lahko pomagajo prizadevanja Smučarske zveze Slovenije, ki jih je opisal Roman Šturm. »Že kar dve leti si smučarska zveza Slovenije, predvsem v interesu panoge za alpsko smučanje, prizadeva, da bi smučarske centre uvrstili v razvid javnih športnih objektov in površin. S tem vpisom bi smučarski centri dobili možnost sofinanciranja. V razvid želimo vpisati tudi športne površine na Gačah,« je povedal Šturm.

Zvočni zapisi Vodja smučišča Gače Borut Koprivnik o tamkajšnji zimski in poletni sezoni

