Trebanjci po več kot 3 tednih spet v boj za zmago

13.11.2020 | 09:30

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebanjski levi se bodo po nekaj tednih vnovič podali v boj za nove zmage. Tokrat jih v prestolnici čaka obračun z novincem z Galjevice, jutrišnje srečanje pa bo zaradi izrednih ukrepov odigrano v športni dvorani Kodeljevo.

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Za rokometaše trebanjskega Trima se tako po tritedenskem odmoru nadaljuje naporen ritem dveh tekem na teden, saj igrajo v EHF ligi in v Ligi NLB. Trener Uroš Zorman z izbranci trdo dela in upa na dobre rezultate: »Po nekaj tednih se ponovno vračamo na igrišča. Mislim, da lahko z ekipo do novih dveh točk pridemo le z maksimalnim fokusom, hkrati bo vlogo favorita potrebno potrditi tudi na terenu.«

Trebanjce jutri (v soboto) tako čaka gostovanje pri MRK Ljubljani, ki letos prvič nastopa med slovensko rokometno elito in je v dosedanjih odigranih petih tekmah zabeležila eno zmago s Koprom, remi z ekipo Butan Plin iz Izole in tri poraze. Takšen rezultatski izkupiček “mulce z Galjevice”, kot so imenujejo, s tremi točkami uvršča na 10. mesto Lige NLB.

Četa Bojana Čotarja kljub mladosti velja za izjemno neugodno ekipo, ki lahko preseneti vsakogar. Prav nihče iz prestolnice ne odhaja s suvereno zmago, zato se tudi tokrat obeta zanimiv obračun. Trebanjski levi so se s tekmeci z Galjevice nazadnje udarili v sezoni 2015/2016 in v okviru osmine finala pokala Slovenije zanesljivo slavili s 23:35 (13:19).

Srečanje med ekipama MRK Ljubljana in RK Trimo Trebnje bo v soboto, 14. novembra ob 16.15, prenos pa na Facebook strani trebanjskega kluba. Tekma bo zaradi izrednih ukrepov odigrana v športni dvorani Kodeljevo.

R.M.