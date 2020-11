Po premoru nadaljujejo tudi odbojkarji. V Novo mesto prihajajo Prekmurci!

13.11.2020 | 09:45

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Po mesecu dni premora je Odbojkarska zveza Slovenije spet prižgala zeleno luč za nadaljevanje tekmovanja, česar se že veselijo tudi novomeški odbojkarji. V tem času so trdo trenirali in upajo, da se jim bo to obrestovalo, zato gredo optimistično na prvo tekmo nadaljevanja.

Zmaga nad Salonitom 17. oktobra jim je dala nov zagon in tudi v sobotni tekmi proti ekipi Panvite Pomgrad iz Murske Sobote bodo dali vse od sebe. Zmage so željni, kot pravijo, saj nujno potrebujejo nove točke.

Tekma bo v soboto ob 19.uri v Športni dvorani Marof, a bo, žal, tudi tokrat brez gledalcev. Ljubitelji odbojke pa si bodo tekmo kljub vsemu ogledali v spletnem prenosu.

R.M.