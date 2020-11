Novomeški rokomet: Zarabca zamenjal Skoko

13.11.2020 | 10:00

Roman Zarabec je odšel (Foto: MRK Krka)

Miro Skoko (Foto: MRK Krka/arhiv DL)

Novo mesto - Vodstvo Moškega rokometnega kluba Krka se je včeraj sporazumno razšlo z zdaj že nekdanjim trenerjem članske ekipe Romanom Zarabcem, ki je ekipo vodil dobro leto in pol, s strani uprave pa zavoljo slabših rezultatov ni užival pretiranega zaupanja. V osmih tekmah je namreč ekipa pridelala le eno zmago.

»Vsaka stvar se enkrat konča in je za nekaj dobra. Zahvaljujem se upravi za sodelovanja, igralcem pa želim srečo na nadaljnji poti«, je po odhodu iz Novega mesta povedal Zarabec.

Foto: MRK Krka

Na njegovo mesto so v dolenjskem prvoligašu ustoličili nekdanjega glavnega trenerja Krkašev Mirka Skoka. 41-letni Srb je farmacevte že vodil od leta 2013 do marca 2019, njegov največji uspeh v tem času pa je bil nedvomno osvojitev superpokala v septembru 2018.

Foto: MRK Krka

Foto: MRK Krka

Uprava kluba je Skoku vnovič zaupala vodenje ekipe. Res, da položaj na lestvici za Novomeščane ni rožnat, a s fanti je Skoko po prvem treningu povedal: »Povabilo vodstva kluba me je presenetilo. Če ne bi verjel v ekipo, tega izziva ne bi sprejel. Moja naloga še zdaleč ne bo lahka, a kot sem poudaril, verjamem v fante in poskušali bomo narediti vse, da popravimo vtis v slovenskem rokometnem prostoru. Prihajajo tekme, kjer se lahko dokažemo, torej tekme, kjer moramo točke osvojiti mi. Fante v večini poznam, spremljal sem jih tudi med tem, ko so igrali pod vodstvom Romana Zarabca in prepričan sem, da se lahko s tekmami, ki prihajajo, približamo zastavljenemu cilju. Sicer pa lahko rečem, da je moj predhodnik naredil velik premik s fanti. Ekipa je zelo pomlajena, v nekaterih segmentih igre so zelo napredovali. Če gledamo na nekoliko neugoden razpored tekem in na dejstvo, da se jim je kakšna zmaga izmuznila v zadnjih minutah tekme…Tak je trenerski posel, odloča ena ali dve žogi. Pod črto pa mislim, da je imel Zarabec dokaj težko nalogo. Vemo, da je v času njegovega prihoda v klub odšlo veliko igralcev, ki so bili nosilci igre, ekipa se je povsem spremenila, pomladila,« je povedal Skoko.

Kot je dodal, bo njegova prva naloga zahtevna, saj bo moral mladosti dodati izkušenost in pogum: »Napake je potrebno čim prej odpraviti, da lahko sežemo po dobrem rezultatu. Tu predvsem mislim na realizacijo in tehnične napake, ki jih je bilo v dosedanjem delu prvenstva občutno preveč. To je prvenstvena naloga, ki je pred mano in je zelo težka. In še enkrat poudarjam - če ne bi verjel v to, ne bi bil tukaj. Čas bo pokazal, česa smo sposobni.«

Tudi trenutne razmere v svetu športa niso idealne, tekmovanja in treningi so omogočeni le profesionalnim ekipam. Potek sezone je negotov, tekem je še veliko, prvenstvo se kljub temu nadaljuje, vmes so občasne prekinitve zaradi zdravstvenih težav v ekipah. In kakšne osebne cilje si je zastavil novi trener Krkašev Mirko Skoko? Se bo morda lotil tudi vzpostavitve avtoritete znotraj ekipe? »Sam si nekih ciljev nisem zadal, saj kot sem že povedal, nisem niti pričakoval poziva s strani kluba, po drugi strani me je presenetila menjava trenerja. Kar se moje avtoritete tiče pa lahko rečem le, da vsi mladi fantje potrebujejo trdo roko. Mislim pa, da po tej moji dvoletni pavzi, bo disciplina nedvomno v ospredju, ker jo potrebujejo zavoljo dobrega dela, ki se iz treningov prenese na tekme. Kot sem opazil, fantom primanjkuje motivacije, želje, velik problem vidim tudi v pomanjkanju samozavesti. To jim želim povrniti, poleg tega pa jih popeljati v neke smernice, kjer bodo začutili, da so dobri, da zmorejo. Ampak, čez noč se na da veliko spremeniti. Bomo pa vsi skupaj delali na tem, da bomo kos tem nalogam, ki smo si jih zadali.«

Svojo moč bodo tako fantje lahko pokazali že na prvi tekmi z Izolo, ki bo 21. novembra v novomeški športni dvorani Marof.

R.M.