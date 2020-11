V hišni preiskavi v okolici Žužemberka zasegli prepovedano konopljo

13.11.2020 | 11:00

Foto: PP Dolenjske Toplice

Policisti policijske postaje Dolenjske Toplice so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 36-letnem moškem iz okolice Žužemberka. Pri tem so našli in zasegli okoli pol kilograma prepovedane konoplje. Zoper kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Počilo na Drski, poškodovanka v bolnišnici

Na Drski v Novem mestu se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena od udeleženk poškodovana. Policijo so namreč klicali iz novomeške bolnišnice, od koder so sporočili, da oskrbujejo 43-letno žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti so po zbranih obvestilih ugotovili, da je nesrečo povzročila 52-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil 43-letne voznice. Povzročiteljici nesreče so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Kršitelju zasegli avtomobil

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so novomeški policisti sinoči okoli 21.30 ustavili 24-letnega voznika iz okolice Šentjerneja in mu zaradi nepravilnega prevoza oseb izdali plačilni nalog ter prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj prepovedi ni upošteval, saj so ga le uro pozneje vnovič ustavili. Osebni avtomobil BMW so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Izdali mu bodo tudi plačilni nalog zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih.

Ukraden tovorni clio, ob vlomu povzročena škoda

S parkirnega prostora na Golijevem trgu v Trebnjem je v noči na četrtek nekdo ukradel tovorno vozilo Renault clio, letnik 2013, bele barve, z registrsko številko NM ZF-006.

V Vrbovcah na območju policijske postaje Šentjernej je v dneh od srede do četrtka nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, je pa z vlomom povzročil premoženjsko škodo.

Izsledili 6 Iračanov

Policisti so med varovanjem državne meje na območju Podklanca, ki sodi pod policijsko postajo Črnomelj, izsledili in prijeli šest državljanov Iraka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policiste klicali 236-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 236 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara, nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

R.M.