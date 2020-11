Policija bo tudi ta konec tedna preverjala psihofizično stanje voznikov

13.11.2020 | 13:00

Foto: arhiv PU NM

Foto: arhiv PU NM

Policisti bodo v okviru nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu tudi ta konec tedna preverjali psihofizično stanje voznikov. Preverjali bodo vožnjo pod vplivom alkohola in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč na območju PU Novo mesto narašča

Predvsem skrbi dejstvo, da na območju Policijske uprave Novo mesto delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2018 nekoliko zmanjševal in je takrat znašal nekaj več kot 10 odstotkov, je letos odstotek precej višji in znaša že 14,1 odstotka.

Foto: arhiv PU NM

Od leta 2013 je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vinjeni ali drogirani vozniki, umrlo 30 ljudi. Kar 34 odstotkov povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola ali drog.

Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot in tako naprej. V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, neuporaba smernih kazalcev, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč in podobno.

Foto: arhiv PU NM

Policija zato vse voznike vnovič poziva, naj vozijo le trezni. Če so, preden sedejo za volan, uživali alkoholne pijače, naj vozi nekdo, ki tega ni počel. Policija v tem obdobju opozarja tudi na upoštevanje vseh drugih cestno prometnih predpisov, predvsem pa bodite pozorni na prilagoditve hitrosti vožnje razmeram na cesti. Te so namreč na izpostavljenih delih mokre in spolzke, na cesti je tudi več odpadlega listja.

Na odgovorno ravnanje opozarjajo tudi pešce, saj tudi pri njih alkohol predstavlja dejavnik tveganja. Poskrbijo naj za vidnost, nosijo odsevna telesa in svetlejša oblačila.

Tudi v prometu velja - bodimo odgovorni do sebe in drugih. Z uživanjem alkohola ali drog udeleženci v prometu bistveno povečajo tveganje za prometno nesrečo in s tem v teh težkih časih še dodatno obremenjujejo zdravstvene delavce, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

R.M.