Sprememba poračuna za prihodnje leto, v prvi obravnavi tudi proračun za leto 2022

13.11.2020 | 11:45

Novomeški občinski svet se je včeraj ob upoštevanju ukrepov sestali v veliki predavalnici na Šolskem centru Novo mesto. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški mestni svetniki so na včerajšnji seji na dnevnem redu imeli kar dva proračuna – in sicer spremembo proračuna za prihodnje leto in predlog proračuna za leto 2022 v prvi obravnavi. Oboje so potrdili, slednji je tako od danes v štirinajstdnevni javni obravnavi, v drugem branju pa naj bi ga po besedah župana Gregorja Macedonija sprejeli na decembrski seji.

Sprememba sicer močno povečuje že novembra lani sprejeti proračun, sicer pa po pojasnilu župana kakšnih res večjih vsebinskih sprememb ni. Med razlogi za pripravo je navedel predvsem kontinuiteto črpanja evropskih in državnih sredstev, večina projektov se nanaša na dva mehanizma, in sicer celostne teritorialne naložbe in dogovori za razvoj regij, pa tudi spremembe na ravni državne zakonodaje – gre za spremembo oz. povišanje povprečnine in znižanje stroškov občin.

Sicer pa, je poudaril župan, predlagana sprememba proračuna »sledi načelom, ki smo jih zastavili, da želimo biti razvojna občina, ki ne bo spuščala svojih priložnosti, želimo sodelovati pri procesih, kjer smo lahko prvi ali med vodilnimi, in temu primerno je tudi ambiciozna številka načrtovanih naložb v višini skoraj 34,5 milijonov evrov, kar je prav gotovo v delu pretirana številka glede na bodočo realizacijo, ampak če želiš načrtovati in peljati postopke, moraš te številke imeti tudi zapisane v proračunu«.

Prihodke so povečali za okoli 8,5 milijonov na nekaj več kot 56,5 milijonov evrov, odhodke pa za slabih 13 milijonov na nekaj več kot 63,5 milijonov. Da zaprejo proračuna, načrtujejo tudi zadolževanje.

Proračun za leto 2022 je načrtovan v višini nekaj manj kot 53,6 milijonov evrov prihodkov in nekaj več kot 54,3 milijonov odhodkov, od tega za naložbe namenjajo malo več kot 25,7 milijonov evrov. Proračun je, kot že zapisano, zdaj v javni obravnavi, vse podane pripombe in mnenja na sinočnjem svetu ter iz javne obravnave pa bodo preučili pri pripravi predloga proračuna za drugo obravnavo.

V nadaljevanju so med drugim v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu.

M. Ž.

