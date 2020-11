Začetek gradnje vodovoda Briga-Borovec

13.11.2020 | 12:05

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - V začetku meseca so v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« stekla gradbena dela za izgradnjo vodovoda na območju naselij Borovec ter Gornja in Dolnja Briga. V okviru projekta bo izveden vodovodni cevovod v dolžini 2.441 metrov in stranski odsek v dolžini 180 metrov. Novozgrajeni vodovod bo poleg oskrbe z zdravo pitno vodo zagotavljal tudi požarno varnost.

Na območju občine Kočevje sta doslej oskrbo z vodo zagotavljala dva manjša vodovodna sistema. Naselje Borovec se je v I. fazi projekta navezalo na vodovod Kočevska Reka in vodohran Inlauf nad Borovcem. Decembra lani pa je bil nato potrjen še predlog razširitve projekta z vodovodom Borovec-Gornja Briga, s tem pa so bila pridobljena tudi sredstva sofinanciranja. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo vodovoda izvaja podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, storitve nadzora pa podjetje R-inženiring projekt. Vrednost del je dobrih 341.000 evrov, zaključek pa je po pogodbi predviden januarja prihodnje leto, so v izjavi za javnost zapisali na kočevski občini.

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, ki je vodilni partner projekta, je ob začetku del izrazil svoje zadovoljstvo: »Gradnja vodovoda Briga-Borovec predstavlja zadnjo fazo največjega gradbenega projekta Občine Kočevje v njeni zgodovini. Z njim ne samo da zaključujemo modernizacijo obsežnega dela vodovoda v občini, ampak zagotavljamo varno in predvsem nemoteno oskrbo s pitno vodo prebivalcem Spodnje in Gornje Brige. Ta gospodinjstva so bila do zdaj priključena na vaško vodovodno omrežje, ki pa ni bilo ustrezno niti po kakovosti vode niti po količinah, saj je v sušnih obdobjih zajetje vedno presahnilo. To pa je predstavljalo izjemno veliko oviro pri zagotavljanju požarne varnosti prebivalcem omenjenih naselij. S tem projektom bomo tako zmanjšali razliko v kakovosti bivanja znotraj naše občine ter poskrbeli tudi za oddaljene kraje, hkrati pa bomo zagotovili varno vodno oskrbo več kot 99 odstotkov prebivalcem občine Kočevje.«

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt treh že v naslovu projekta omenjenih občin. Z njim nameravajo zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev teh treh občin z varno in zdravo pitno vodo. V okviru projekta je bilo doslej položenih več kot 63.000 metrov vodovodnih cevi, zgrajeni so bili štirje vodohrani, postavljenp pa tudi 11 črpališč in 3 vodarne. Projekt, vreden dobrih 25 milijonov evrov brez DDV, sta v višini 87,4 odstotka sofinancirala Evropska unija iz kohezijskega sklada in država iz proračuna. Operacija sodi v okvir Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

R.M.