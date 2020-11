Bržkolo miruje, tako kot mestni potniški promet in parkomati. V Brežicah brezplačno parkiranje!

13.11.2020

Občina Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Občina Brežice izvaja vse ukrepe, namenjene zajezitvi širjenja okužb z novim koronavirusom v času razglašene epidemije. Zaradi ukrepov od danes do nadaljnjega ne bo mogoče uporabljati javnega sistema izposoje koles Bržkolo, v brezplačno rabo pa so do 30. novembra dana tudi vsa parkirišča, kjer sicer velja plačilo s parkomati v Brežicah. Do nadaljnjega je ustavljen tudi mestni potniški promet oz. mestni avtobusi.

Občina Brežice od danes do konca tega meseca daje v brezplačno rabo parkirišča, kjer je sicer uvedeno plačilo s parkomati v Brežicah. To pomeni, da parkomatov vse do konca novembra občani in občanke ne uporabljajo.

Kljub vsemu trudu državnih in lokalnih institucij je še vedno najpomembnejše samozaščitno vedenje vseh posameznikov, saj bodo ukrepi za zajezitev epidemije uspešni samo, če jih bomo dosledno upoštevali. Izjemnega pomena je tudi, da v tem času vsi svoje gibanje omejimo na nujne poti v službo, po hrano ali po zdravila, ob tem pa na varen način poskrbimo tudi za najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti, so na občini Brežice zapisali v izjavi za javnost.

Za starejše občane, ki potrebujejo pomoč pri dostavi zdravil in nujnih življenjskih potrebščin, ker nimajo bližnjih ali socialne mreže, je na voljo številka 051 20 10 10, kamor lahko pokličejo ob delavnikih med 7. in 15. uro.

