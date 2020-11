V Črnomlju so gorele saje

14.11.2020 | 07:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj popoldne ob 16.29 so na Prešernovi ulici v Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico s termo kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Pomagali oboleli osebi

Včeraj ob 10.17 so gasilci PGD Brežice na Šolski ulici v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe

V Križe pripeljali vodo

Včeraj popoldne ob 13.50 so porabnikom v naselju Križe, občina Brežice, gasilci PGD Pišece pripeljali 5 kubičnih metrov pitne vode.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Silos Gradac, TP Klošter, TP Klošter 2. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.