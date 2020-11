V DSO Novo mesto okuženih že 120 oskrbovancev in 32 zaposlenih

14.11.2020 | 08:00

V DSO Novo mesto je ubadajo s hitro širitvijo koronavirusa. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Občinski štab Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto še naprej spremlja dogajanje v Domu starejših občanov Novo mesto, kjer se je po zadnjih informacijah okužba razširila na 120 oskrbovancev in 32 zaposlenih.

Osebje bo lahko v prihodnjih dneh računalo tudi na devet prostovoljcev in nekaj študentov zdravstvene nege. Dodatne moči predstavljajo tudi prvi zaposleni, ki se po uspešno prestani okužbi vračajo nazaj na delo.

Rudi še vedno vozi

V skladu s sprejetimi dodatnimi ukrepi vlade bo od ponedeljka tudi v Mestni občini Novo mesto ustavljen javni potniški promet in zaprte nenujne trgovine. Ob zaprtju izobraževalnih ustanov bo upravičencem še naprej na voljo topel šolski obrok in nujno varstvo v vrtcih, za starše otrok, ki nimajo drugih možnosti varstva.

Za nujne prevoze starejših in invalidov je še naprej na voljo sistem prevozov Rudi, v gostinskih lokalih pa bo še naprej možen prevzem hrane in pijače. Delovanje je dovoljeno tudi vulkanizerjem, dimnikarskim službam, industrijski proizvodnji in gradbincem (na neposeljenih gradbiščih). Od včeraj je v veljavi tudi prepoved zbiranja na javnih mestih z izjemo zbiranja posameznikov iz iste družine oziroma gospodinjstva.

Mestna občina Novo mesto poziva občane k odgovornemu ravnanju in upoštevanju vseh sprejetih ukrepov, kar bo omogočilo zajezitev epidemije in zagon javnega življenja.

L. M.