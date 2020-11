Poklicni šport se nadaljuje, pri kulturi izjema knjižnice

14.11.2020 | 16:45

Ilustrativna slika. (Foto: (Foto: Liga ABA)

Ljubljana - Vlada je na dopisni seji izdala spremembo odloka o začasnih omejitvah izvajanja športne dejavnosti, ki v večjem delu posega le v rekreativno dejavnost. Proces športne vadbe je še naprej dovoljen športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, so sporočili po vladni seji.

Športna rekreativna dejavnost več oseb je dovoljena le, če so udeleženci člani istega gospodinjstva.

Sicer pa so treningi dovoljeni le za starejše od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Še vedno je v kolektivnih športih dovoljeno tudi izvajanje tekmovanj najvišje ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah. Pri tem so navedeni hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal oziroma mali nogomet.

Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev v teh panogah. V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Začasna prepoved kulturnih in kinematografskih storitev

Vlada je včerajšnji dopisni seji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 izdala tudi odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom. Se pa z odlokom dovoljuje izjema za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Z odlokom se začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev. Sicer je že ob razglasitvi drugega vala epidemije večina kulturnih ustanov v Sloveniji zaprla svoja vrata, enako je s kinematografi, številne kulturne organizacije pa so se aktualni situaciji prilagodile tako, da so svoje programe preselile na splet.

Se pa s sprejetim odlokom dovoljuje izjema za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Minimalen stik z uporabniki

"Knjižnične storitve so dovoljene le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možen stik z uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri opravljanju dejavnosti knjižnic se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2," piše v sporočilu za javnost. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje predpisanih pogojev in vseh veljavnih navodil, so dodali.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja knjižnična dejavnost, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na uporabnika oziroma na zgolj enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil zagotovi knjižnica.

Odlok bo v veljavo stopil v ponedeljek, 16. novembra.

L. M.