Modra osvetlitev ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

14.11.2020 | 09:10

Skulptura v sredini Ivančne Gorice je obarvana v modro.

Tudi APT v Novem mestu je odet v modro. (Foto: D: Jukić)

Ivančna Gorica - Danes je svetovni dan sladkorne bolezni, ki velja za eno najbolj razširjenih bolezni sodobnega časa. Po ocenah mednarodne zveze diabetikov ima sladkorno bolezen 435 milijonov ljudi, polovica sladkornih bolnikov pa sploh ni diagnosticiranih.

V Sloveniji reševanje problematike sladkornih bolnikov in ozaveščanje javnosti poudarja Zveza Društev diabetikov Slovenije, ki med drugim ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni širi tudi simbolno akcijo osvetljevanja javnih in kulturnih objektov z modro barvo.

Simbolni akciji »Obarvani v modro« se letos pridružuje tudi Občina Ivančna Gorica (in še nekatere druge), ki se zaveda problematike razširjenosti sladkornih bolnikov v lokalnem okolju. V ta namen so od včeraj zvečer v modro barvo osvetljeni stavba Občine Ivančna Gorica na Sokolski ulici in skulptura v sredini krožišča v Ivančni Gorici. Modra osvetlitev bo vključena vsak večer do sobote.

Sladkornih bolnikov vse več

Po ocenah stroke je v Sloveniji okoli 200.000 sladkornih bolnikov, Zveza društev diabetikov Slovenije pa povezuje okoli 40 društev po vsej Sloveniji. Kot sporoča Gašper Stopar z ivanške občine, že nekaj let tudi v njihovi občini deluje Društvo diabetikov Ivančna Gorica, ki povezuje sladkorne bolnike in njihove svojce na območju naše občine.

Tudi v ivanškem društvu se pridružujejo aktivnostim ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki letos poteka pod geslom »Medicinske sestre in sladkorna bolezen«. Obeležitev je torej še posebej namenjena ozaveščanju o ključni vlogi medicinskih sester pri podpori osebam, ki živijo s sladkorno boleznijo. V času epidemije COVID-19 je to zavedanje še toliko bolj pomembno.

L. M.