Mihaela Blatnik razkriva recept za martinovo pojedino

14.11.2020 | 10:20

Martinova pojedina: pečena raca (ali gos), mlinci, rdeče zelje in kozarček vina!

Mihaela Blatnik speče, kar hočete!

Pečena raca

Ledeča vas pri Šentjerneju - Preteklo sredo je godoval sv. Martin, škof v Toursu v Franciji, med drugim tudi zavetnik domačih živali in gosi, ter vinogradnikov in sodarjev. Martinovo še kako radi praznujemo tudi v naših vinorodnih koncih, saj je to praznik, posvečen vinu, slovenski nacionalni pijači.

Mošt se takrat spremeni v mlado vino, a poleg pijače ne gre brez dobre jedače. Tradicionalno praznovanje spremlja martinova pojedina: pečena raca ali gos, mlinci in rdeče zelje.

Martinova nedelja naj bi bila prva nedelja po martinovem, kar pomeni ravno ta, ki je pred nami. Danes pa je torej martinova sobota.

Običajno so v teh dneh mnoga vinogradništva društva prirejala martinovanja, krst mladega vina, ter se družili. V koronačasu je letos vse drugače - družabni del odpade, samo praznovanje pa seveda ne, le da bo tokrat potekalo doma.

Po martinovi pojedini bo v nedeljo zadišalo tudi pri Blatnikovih v Ledeči vasi pri Šentjerneju, kjer gospodinja Mihaela tudi sicer večkrat čez leto rada speče raco in pripravi mlince. »Nekoč sem celo sama doma redila po 40 belih rac in smo jih večkrat jedli, zdaj pa jih kupim od Pepi iz Grobelj, saj prisegam na kvalitetno domače meso, ki ni tako mastno kot kupljena raca,« pove Mihaela, ki se je v Ledečo vas primožila prav iz sosednjih Grobelj. Tam stoji cerkvica sv. Martina, zato so pri njih doma vedno veliko dali na god sv. Martina, imeli žegnanje in praznovanje. To navado je obdržala tudi v svoji družini.

Letos bodo zaradi vseh korona ukrepov Blatnikovi praznovali v ožjem domačem krogu, pove Mihaela, tudi predsednica Društva kmetic Šentjernej, in razkrije svoj recept za martinovo pojedino .

Če ga želite izvedeti, kupite nov Dolenjski list!

Besedilo in foto: L. Markelj