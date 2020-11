Alarm zaradi požara na osebnem avtu

14.11.2020 | 11:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Brežice - Prebivalce občine Brežice obveščajo, da je danes ob 11.12 prišlo do požara na osebnem avtu v kraju Podgračeno. Regijski center za obveščanje Brežice je aktiviral enote zaščite in reševanja in sicer PGD Obrežje- Sprožili so sirene kot znak neposredne nevarnosti.

Prebivalce prosijo, da upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu.

L. M.