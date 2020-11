Črnomaljski župan piše občanom: gre na bolje, a še vedno okuženih 91

14.11.2020 | 13:15

Foto: Spletna stran Občine Črnomelj, arhiv DL

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek s pismom znova nagovarja svoje občane.

Sporoča, da je trenutno je v občini aktivno okuženih 91 oseb. »Na vse načine se trudimo podpreti zdravstvene delavce, zato je bil z namenom izboljšave dela za zdravstvene delavce in paciente na COVID točki pri Zdravstvenem domu Črnomelj postavljen nov šotor. Izredno sem bil vesel novice, da se v Domu starejših občanov Črnomelj kaže luč na koncu predora, saj so ob zadnjem testiranju imeli samo dve pozitivni osebi, kar je bistveno manj kot pretekle tedne,« pravi.

Prejšnjo soboto so pod določenimi pogoji odprli črnomaljsko tržnico in župan prosi vse, da ob obisku strogo upoštevajo navodila za obiskovalce, ki jih je mogoče najti na spletni strani občine. »Pozivam vas da podpremo lokalne pridelovalce, gostince in ostale ponudnike hrane na našem območju. Sezname ponudnikov in ostale informacije najdete na spletni strani občine in na FB profilu,« pravi Kavšek.

Optimizem in odgovornost!

Župan upa, da občani čas preživljajo aktivno in produktivno, ne glede na okoliščine. Počasi se stanje izboljšuje in vse kaže, da bomo situacijo uspešno prebrodili. »Vem, da so težki časi in da se morebiti včasih zdi, da razmeram ne bo konca, vendar verjemite, da bo. Ključno je, da smo optimistični in še naprej ravnamo odgovorno,« občanom sporoča Andrej Kavšek.

Veljavni ukrepi za zajezitev virusa so podaljšani za 14 dni (nekateri so še dodatno zaostreni) in poziva vse, da jih spoštujejo. Vsak je odgovoren zase in posledično za svoje najbližje, zato nam mora biti mar za svoja dejanja.

Epidemiološka situacija v črnomaljski občini se počasi izboljšuje. Število aktivno okuženih se manjša, vendar ne suvereno. Zato je treba biti pozoren. »Pozivam vas, da v tem času ne organizirate zabav, ki bi lahko povzročile povečanje števila okuženih, saj je kakršnokoli zbiranje ljudi prepovedano in je dovoljeno le ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. S ponedeljkom bodo šolarji nadaljevali pouk na daljavo, začasno se bo ukinil javni promet ter veljala bo prepoved ponujanja in prodaje blaga ter storitev potrošnikom, kar pomeni, da bodo nekatere trgovine zaprte,« še sporoča župan.

L. M.