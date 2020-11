Trebanjski levi tesno do zmage na Kodeljevem

14.11.2020 | 18:25

Trebanjci so danes slavili v Ljubljani.

Ljubljana - Rokometaši Trima Trebnje so v devetem kolu Lige NLB danes prišli do nove zmage. Tokrat je četa Uroša Zormana gostovala na Kodeljevem pri novincih iz Ljubljane, srečanje pa dobila s 30:32 (17:17)..

Trebanjski levi so se na prvoligaška igrišča vrnili po dolgih štirih tednih premora, tokrat pa v devetem kolu Lige NLB gostovali v prestolnici. Nasproti jim je stala zasedba MRK Ljubljane, ki letos prvič nastopa med slovensko rokometno elito in pod taktirko Bojana Čotarja vedno velja za neugodnega tekmeca.

Tudi tokrat se je Čotarjeva četa izkazala za zahtevnega nasprotnika, trebanjski levi pa so zmago potrdili šele v drugem polčasu.

V Ljubljani stežka do nove zmage

Gostujoči trener Uroš Zorman se je dokaj hitro odločil za minuto odmora in jo zahteval že v 2. minuti. Slednja je Trebanjcem zbistrila glavo in popeljala do prednosti štirih zadetkov (2:6), v nadaljevanju pa so tudi domači dihali za ovratnik gostom. Kasneje so celo povedli z dvema zadetkoma, v zadnjih sekundah prvega dela pa je Gal Cirar postavil končni izid na 17:17.

V uvodnih minutah drugega dela so trebanjski levi uspeli pritisniti na plin in z boljšo igro diktirali tempo. Prednost so postopoma stopnjevali in dokaj solidno nadzorovali. V vratih je nekaj pomembnih strelov zaustavil tudi Urh Brana in srečanje se je končalo z rezultatom 30:32.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: »Ljubljana se je zagotovo izkazala za neugodnega tekmeca, kar se je poznalo tudi na igrišču. Časa za počitek ni, saj nas že v ponedeljek čaka pot na Madžarsko.«

Naslednja preizkušnja trebanjske rokometaše čaka že čez tri dni, saj se bodo v ponedeljek podali na večurno pot proti Madžarski. V torek, 17. novembra, se bodo ob 18.45 udarili s Tatabanyo.

LIGA NLB, 9. KROG:

Sobota, 14. novembra, ob 16.15 (Športna dvorana Kodeljevo):

MRK Ljubljana – RK Trimo Trebnje 30:32 (17:17)

MRK Ljubljana: Grudnik 8 obramb, Pikovnik 1 obramba, Zorn; Lukman, Jaklič 4, Pangerc 5, Pintar 2, Arih 1, Stopar 1, Žabjek, Erak 5 (2), Brulec, Kolmančič, Leskovar 1, Šiško 7 (1); Trener: Bojan Čotar.

RK Trimo Trebnje: Tomić 5 obramb, Brana 7 obramb; Rašo 3, Višček, Didovič 5, Grojzdek, Dobovičnik 1, Cingesar 1, Hamidovć 3, Sarak 4, Kotar 2, Udovič 3, Grbić 1, Cirar 9 4), Florjančič, Ropič; Trener: Uroš Zorman.

L. M. ,foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje