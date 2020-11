Novo mesto in Sevnica pri okužbah s koronavirusom vodita

14.11.2020 | 19:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V Sloveniji so v petek ob 6675 testih potrdili 1731 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je po podatkih Sledilnika za covid-19 v petek znašal skoraj 26 odstotkov. Hospitaliziranih je bilo 1224 bolnikov s covidom-19, kar je 25 bolnikov več kot dan prej. Umrlo je 41 bolnikov s covidom-19, trije več kot v četrtek.

In kako je bilo z okužbami s koronavirusoom v našem koncu? Včeraj so zabeležili največ primerov okužb v Mestni občini Novo mesto - 29 in v Sevnici - 27, sledijo pa občine: Trebnje in Brežice s po 18, Krško 12, Kočevje 10, Črnomelj in Žužemberk po 7, Dolenjske Toplice 5, Rbinica in Mirna s po 4, Šentjernej, Metlika, Straža in Mokronog - Trebelno s po 3 primeri, Semič in Mirna Peč s po 2, Šentrupert in Kostanjevica na Krki pa s po enim primerom.

Na enotah intenzivne terapije se je včeraj zdravilo 206 bolnikov s covidom-19 oz. šest več kot v četrtek. V domačo oskrbo so odpustili 95 oseb, potem ko so jih v četrtek 79.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je pri nas trenutno 19.803 aktivnih primerov okužbe, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je nekoliko upadla in znaša 945.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 54.109 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 765 covidnih bolnikov.

L. M.