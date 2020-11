Avto s ceste, kje danes ne bo elektrike?

V Šentvidu pri Stični je sinoči ob 21.14 osebno vozilo zapeljalo s ceste. Pri reševanju so sodelovali gasilci PGD Stična in Gasilska brigada Ljubljana ter gasilci PGD Trebnje, ki so zavarovali kraj in ga razsvetlili, posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulator ter s tehničnim posegom iz vozila rešili eno ukleščeno osebo. V prometni nesreči sta bili poškodovani dve osebi, kateri so oskrbeli reševalci NMP Ljubljana in ZD Ivančna Gorica ter ju prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku je bila obveščena tudi policija.

Elektrike ne bo …

Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Čardak 2.

Nadzorništvo Novo mesto pa obvešča, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije, in sicer od 8 do 9. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Laze kogeneracija, od 9.30 do 10.30 tistim, ki so oskrbovani iz TP RP Novoles Straža, od 11. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Adria, od 12.30 do 13.30 tistim, ki so oskrbovani iz TP Obrtna cona 2 Cikava in TP Žagar Cikava, od 14. do 15. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Novi trg.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

