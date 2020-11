Panvita Pomgrad previsoka ovira za odbojkarje Krke

15.11.2020 | 08:40

Novomeški odbojkarji so sinoči po tritedenskem premoru morali priznati premoč gostov iz Murske Sobote. (Foto: S. V., MOK Krka)

Novo mesto - V 10. krogu Sportklub prve odbojkarske lige sta se v Novem mestu pomerila Krka in Panvita Pomgrad. Gosti iz Murske sobote so po slabšem prvem nizu strnili vrste in dobili naslednje tri za končno zmago z 1:3. Najboljši posameznik tekme je bil Radović, ki je v dresu Panvite vknjižil 15 točk.

V prvem nizu se je obema ekipama poznal tritedenski odmor, odrazil pa se je v nekoliko višjem številu napak na servisu in na sprejemu. Krkaši so z nekaj dobrimi napadalnimi akcijami pobegnili na 15:11. Po reakciji gostujočega trenerja Hribarja so njegovi varovanci zaigrali bolje in predvsem po zaslugi Radovića hitro izenačili. V odločilnih momentih so se bolje znašli gostitelji, saj so servis pametno usmerili na mladega Vinkoviča, ki je imel na sprejemu obilico težav. Panvita tako ni uspela sestaviti učinkovitega napada. Krkaši so dobro odigrali v bloku in obrambi, v napadu pa so bili učinkoviti tako preko penala kot tudi s strani. Drobnič je z blokom ujel Rojnika za prvo zaključno žogo, niz pa so odločili kar Pomurci sami z zgrešenim servisom.

V drugem nizu je gostujoči trener v igro namesto Vinkoviča poslal Ražnatovića, kar se je izkazalo za zelo dobro potezo, saj je le ta dvignil nivo gostujočega sprejema in v igro vnesel dobro mero energije. Drvarič je svoje napadalce zalagal z natančnimi podajami, kar so s pridom izkoriščali. Domači so v drugi polovici niza storili še nekaj nepotrebnih napak in Panvita se je tako oddaljila na varno prednost petih, šestih točk, to pa so Pomurci varno pripeljali do konca niza.

Tudi v tretjem nizu so več energije na parketu kazali gosti. Na dober servis Laknerja so pobegnili na 8:14. Domači trener Mišin je najprej poskušal s polminutnim odmorom, nato je poskusil še z menjavo na položaju sprejemalca in v igro namesto Travnika poslal Renka. Servis gostov je bil še naprej učinkovit in posledično Krkaši niso uspeli razviti napadalne igre. Pomurci so povsem prevzeli vajeti in niz zlahka dobili na 16. točki.

V četrtem nizu so Krkaši popravili sprejem servisa in posledično lažje držali korak s tekmecem, toda gosti so se znova, predvsem po zaslugi razigranega Radovića, odlepili na 14:18. Po polminutnem odmoru so Novomeščani zaigrali bolje. Pulko je uspešnemu napadalnemu udarcu nato pristavil še as in izid izenačil na 20. V ključnih momentih so več koncentracije pokazali gosti. Rojnik je z asom goste povedel na dve točki prednosti. Krkaši so zaostanek zmanjšali na 22:23, nato pa je Lakner gostom s penalom priigral prvo zaključno žogo, nekaj trenutkov zatem pa jo je z asom kar sam tudi izkoristil.

Luka Lindič, bloker Krke, je po tekmi povedal: »Zmanjkalo nam je malo sreče, predvsem pa veliko koncentracije v ključnih trenutkih. Žal smo dopustili ravno to, kar smo se pred tekmo dogovorili, da ne smemo storiti - dopustiti gostom, da se razigrajo.«

Urban Drvarič, podajalec Panvite Pomgrad, pa ocenil: »V prvem setu smo bili v nekakšnem krču. Po tem obdobju brez tekem smo potrebovali kakšen set, da smo se pobrali. Nikola je dobro odigral, potem ko je vstopil s klopi in enostavno igra je stekla.«

Sportklub prva odbojkarska liga, 10. krog

Krka - Panvita Pomgrad

1:3 (25:19 21:25 16:25, 22:25)

Novo mesto, sodnika: Dejan Perčič, Rok Zajec. Gledalci: 0 (Covid)

Krka: Hafner 5, Erpič 4, Borin (L), Travnik 3, Kožar, Pulko 5, Lindič, Jaklič, Renko 2, Koncilja 2, Drobnič 5. Trener: Tomislav Mišin

Panvita: Ražnatović 7, Potočnik, Vori (L), Vinkovič, Drvarič 2, Vrabl (L), Radović 14, Rojnik 8, Flisar, Lakner 2, Novak, Bedrač 1, Grabar. Trener: Aleš Hribar

S. V.

Galerija