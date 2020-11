Ribničani boljši na obali

15.11.2020 | 08:50

Foto: Arhiv DL

Izola - Rokometaši Rika Ribnice so v 9. krogu lige NLB premagali Butan Plin Izolo z 38:28 (21:15). Ribničanom v tej sezoni ne gre vse po načrtih, na obali pa so dosegli četrto zmago in se znova prebili v zgornjo polovico razpredelnice.

Slovenski podprvaki iz dežele suhe robe so imeli nekaj težav le v začetku tekme, po zadnjem izenačenju na tekmi (7:7) pa so povsem zagospodarili v Izoli.

Že na polčasu je bila njihova prednost izdatna (21:15), resno in odgovorno predstavo pa so prikazali tudi v drugem polčasu in zasluženo zmagali.

V ribniški ekipi je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević z devetimi, v domači pa Andraž Velkavrh z desetimi goli.

Izolska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, ribniška pa bo gostila Maribor Branik.

Butan Plin Izola - Riko Ribnica 28:38 (15:21)

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Štrigl in Ocvirk.

* Butan plin Izola: Alessio, Kocjančič, Postogna, Smej, Gorela 3, Poberaj 4, Velkavrh 10 (4), König 1, Nikolić 8 (4), Čolić, Pernovšek 2, Demšar, Orbanić, Stopar, Mijatović.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 2, Horvat 1, Eskeričić 4, Žagar 6, Knavs 4, Ranisavljević 2, Miličević 9, B. Nosan, Cimerman 4, Pucelj 6, M. Nosan, Setnikar, Atanasov.

* Sedemmetrovke: Butan Plin Izola 8 (8), Riko Ribnica 1 (1).

* Izključitve: Butan Plin Izola 2, Riko Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

STA