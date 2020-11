Rok za oddajo pripomb in predlogov za spremembo OPN-ja do 24. novembra

15.11.2020 | 12:30

Sevnica z grdaom in Lisco v ozadju. (Foto: spletna stran občine Sevnica)

Sevnica - Od 26. oktobra do 24. novembra je v teku javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3). Gre za tretjo obsežno spremembo krovnega prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v letu 2012, so pojasnili na sevniški občini.

Glede na razmere je občina Sevnica pripravila spletni prenos javne obravnave, ki je bila v sredo, 11. novembra, v Kulturni dvorani Sevnica. Posnetek je v celoti dostopen na občinski facebook strani. Vsebinsko predstavitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je po uvodnih nagovorih župana Srečka Ocvirka in vodje Oddelka za okolje in prostor Romana Perčiča podala predstavnica izdelovalca akta, Ljubljanskega urbanističnega zavoda, dr. Petra Vertelj Nared.

Na občini so med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta poleg pobud občanov in razvojnih projektov občine navedli tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom. Obravnavano je celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo tako na tekstualni kot na grafični del občinskega prostorskega načrta.

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN 3 lahko svoje pripombe in predloge podajo zainteresirane organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, zaželeno po predhodni najavi, oziroma pisno na obrazcu, objavljenem na občinski spletni strani. Dodatne informacije so na voljo na Oddelku za okolje in prostor.

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče na zadnji dan javne razgrnitve, to je 24. novembra. Obrazec za pripombe, karte, seznam parcel, ki se spreminjajo, in druge pomembne informacije so objavljene na občinski spletni strani.

Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval in se do njih opredelil občinski svet, so pojasnili in dodali, da bodo stališča nato objavili na spletni strani in oglasni deski občine. Zaključek priprave s sprejemom odloka načrtujejo v sredini naslednjega leta.

M. Ž.