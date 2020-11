Včeraj 920 novih okužb, umrlo 32 bolnikov

15.11.2020 | 11:00

Ljubljana - Včeraj so ob 3563 testiranjih potrdili 920 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni 25,82-odstotni delež. Umrlo je 32 bolnikov c covid-19. Po podatkih vlade je v bolnišnicah 1261 ljudi, 201 na intenzivni negi. V domačo oskrbo pa so odpustili 44 ljudi.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je po številu novih primerov okužb na 100.000 prebivalcev v preteklih 14 dneh v ospredju znašla pomurska statistična regija, sledijo ji gorenjska, koroška in savinjska regija.

