Včeraj 920 novih okužb, umrlo 32 bolnikov; dodana tabela z okužbami po občinah v JV Sloveniji

15.11.2020 | 11:00

Ljubljana - Včeraj so ob 3563 testiranjih potrdili 920 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni 25,82-odstotni delež. Umrlo je 32 bolnikov c covid-19. Po podatkih vlade je v bolnišnicah 1261 ljudi, 201 na intenzivni negi. V domačo oskrbo pa so odpustili 44 ljudi.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je po številu novih primerov okužb na 100.000 prebivalcev v preteklih 14 dneh v ospredju znašla pomurska statistična regija, sledijo ji gorenjska, koroška in savinjska regija.

Med občinami, v katerih so v včeraj potrdili največ primerov okužb z novim koronavirusom, so bile poleg Ljubljane (79) tudi Maribor (50), Kamnik (33), Bovec (29) in Ptuj (28). Na našem koncu Slovenije so jih največ, 16, zabeležili v Novem mestu.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

-------------------------------------------------------------

Novo mesto 16 987 381 1,022

Grosuplje 6 687 230 1,082

Sevnica 6 474 119 0,677

Ivančna Gorica 8 416 140 0,829

Trebnje 8 388 162 1,244

Brežice 383 150 0,621

Krško 2 360 113 0,433

Kočevje 4 309 182 1,160

Črnomelj 4 252 94 0,657

Metlika 1 247 48 0,572

Ribnica 197 41 0,431

Šentjernej 2 196 48 0,671

Velike Lašče 103 18 0,411

Žužemberk 2 101 36 0,775

Dobrepolje 98 28 0,730

Dolenjske Toplice 3 97 34 0,965

Semič 3 87 31 0,808

Mirna 1 84 34 1,297

Straža 1 82 35 0,895

Sodražica 1 73 11 0,502

Šmarješke Toplice 1 73 16 0,471

Radeče 72 27 0,648

Mirna Peč 1 71 14 0,469

Mokronog - Trebelno 2 57 14 0,455

Šentrupert 53 18 0,604

Škocjan 1 48 9 0,270

Loška dolina 46 11 0,290

Kostanjevica na Krki 44 12 0,491

Loški Potok 19 7 0,387

Kostel 8

Osilnica 1

