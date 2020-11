Krka v končnici klonila v Beogradu

15.11.2020 | 17:25

Najc Batrič je dal osem točk in šest aistenc.

Adin Vrabac

Vasilije Vučetić

Tekmo med Krko in Mego si je ogledal tudi Nikola Jokić.

Beograd, Novo mesto - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Aba v gosteh po dramatični končnici izgubili z Mego s 70:71. Novomeščani tako po tesnem obračunu v Beogradu še naprej ostajajo pri eni zmagi na sedmih tekmah v letošnji sezoni regionalne lige. Dosegli so jo v tretjem krogu proti Zadru, danes pa je bila v zaključku obračuna za malenkost prekratka proti Megi Soccerbet, ki ostaja pri vrhu razpredelnice s petimi zmagami ob le dveh porazih.

Domači so dvoboj odigrali brez najboljšega posameznika Filipa Petruševa, ki se je okužil z novim koronavirusom. A tega Novomeščani v prvem delu igre niso izkoriščali. Mega je bila suverena, prednost je rasla, dokler na semaforju ni pisalo 34:20 za domačine.

Nato se je začel povratek Krke. Na krilih Roda in učinkovitega meta za tri točke so z delnim izidom 16:2 izenačili, tekma pa je bila nato tesna do samega zaključka.

Novomeščani so dvakrat povedli za šest točk, nazadnje pri 57:51, a se domači niso dali. Zadeli so nekaj zahtevnih metov za tri in sedem minut pred koncem prišli do vodstva (61:60). Mega je bila v zaključku vseskozi v manjši prednosti. Krka je še zmogla izenačenje pri 68:68, spretnejši pa so bili tudi v igri prekrškov in prostih metov Beograjčani.

Pri Novomeščanih pa je bil najbolj učinkovit Rok Stipčević s 16 točkami, pri domačih pa od Cedevite Olimpije posojeni Marko Simonović s 17 točkami.

Po tekmi je Dalibor Damjanović, pomočnik trenerja Krke, povedal: »Vesel sem, da smo prispeli v Beogradi in uspeli odigrati tekmo. Pokazali smo dober pristop, energijo in borbenost skozi celo tekmo. Če nič drugega, smo se naučili, da tekma traja vseh 40 minut in tudi mi moramo igrati vseh 40 minut, ne pa 39 minut in 50 sekund. Dogovor na koncu je bil, da naredimo prekršek in gremo potem v napad, a nam ni uspelo narediti niti prekrška. Verjamem v fante, jutri je nov dan, v četrtek nova tekma. Upam, da se čim prej vrne Vladimir Anzulović, saj kakorkoli obrnete, je v glavah igralcev drugače, če jih vodi pomočnik trenerja.«

Vlada Jovanović, trener Mege, pa je ocenil: »Čestitke mojim fantom in Krki za prikazano igro. Kljub zmagi sem lahko zadovoljen le z majhnim številom stvari. Zbolel je eden od dveh nosilcev Petrušev. Seveda lahko igramo tudi brez njega, a nismo reagirali na pravi način. Celo moštvo je šlo v tekmo brez prave energije, imeli smo le 3 skoke v tretji četrtinI, le 12 asistenc na celo tekmo. Tem malim stvarem je pripomogla tudi Krka, tako, da nam bo ta tekma za naše mlade igralce dobra šola. Krki, ki ji tudi ni lahko, saj so bili brez glavnega trenerja, nas je pod vodstvom mojega prijatelja Damjanovića dobro namučila in želim ji veliko sreče v nadaljevanju lige.«

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Rok Stipčević 16

Največ skokov: Luka Lapornik 5

Največ asistenc: Nejc Barič 6

Največ pridobljenih žog: Rod Camphor, Rok Stipčević, Adin Vrabac, Nejc Barič, Jan Kosi, Luka Lapornik in Vasilije Vučetić 1

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Rok Stipčević 21

V 8. krogu bo Krka v četrtek, 19. novembra, gostovala pri Borcu iz Čačka.

Mega - Krka 71:70 (17:14, 36:31, 51:54)

* Hala sportova Ranko Žeravica, sodniki: Tomislav Hordov, Bojan Kruljac (oba Hrvaška), Sašo Petek (Slovenija).

* Mega: Mišković 8 (1:1), Smith 8 (1:2), Tepić 10, Kljajević, Momirov, Novak 8 (4:4), Simonović 17 (3:3), Jovičić, Cerovina 7 (0:2), Matković 8 (2:2), Cazalon 5, Langović.

* Krka: Medved, Stergar 2 (2:4), Camphor 13 (2:2), Stipčević 16 (4:4), Vrabac 2, Barič 8, Kosi 10 (2:2), Škifić 2, Škedelj, Lapornik 6 (2:2), Rebec, Vučetić 11.

* Prosti meti: Mega 11:14; Krka 12:14.

* Met za tri točke: Mega 8:19 (Tepić 2, Simonović 2, Cerovina, Smith, Cazalon, Mišković); Krka 10:23 (Stipčević 4, Camphor 3, Barič 2, Vučetić).

* Osebne napake: Mega 20; Krka 21.

* Pet osebnih: /.

M.Ž., STA, Foto; Liga ABA