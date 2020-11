Kje bo motena elektro oskrba?

16.11.2020 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali tri klice, prejeli pa so tudi dve obvestili o povoženih živalih in o tem obvestili lovce oziroma higienike.

Njihovi kolegi na brežiškem centru za obveščanje pa so sporočili, da so sevniški gasilci sinoči ob 22:45 opravili razkuževanje notranjih prostorov Doma upokojencev Sevnica. Sicer pa so na območju Posavja v minulem tednu zabeležili 11 izrednih dogodkov – 5 v občini Brežice, štiri v občini Sevnica, po enega pa v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

Kje bo motena elektro oskrba?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika sporoča odjemalcem električne energije, da bo danes prekinjena dobava elektrike in sicer:

-od 14.30 do 16.30 na območju TP BREG REVOLUCIJE, izvod S.O. omarica in na območju TP TP OTOK, izvod Gasilni dom.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto pa sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike in sicer:

- od 8. do 10. ure na območju TP GABRJE PRI SOTESKI.

Distribucijska enota Krško pa sporoča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto in sicer:

-med 8. in 11.30 na območju TP Kostak deponija 1.

Če bo vreme slabo, bodo dela prestavili.

R.M.