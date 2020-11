Trebanjci na poti na Madžarsko

16.11.2020 | 07:30

S tekme v Ljubljani (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

S tekme v Ljubljani (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Gyor/Trebnje - Pred rokometno zasedbo trebanjskega Trima je nova zahtevna preizkušnja. Moštvo se je danes zjutraj podalo na dolgo pot proti Madžarskemu Gyoru, kjer bo odigrala prvo tekmo skupinskega dela EHF lige v tej sezoni. V ekipi je nekaj težav s poškodbami, a to ne spreminja ritma priprav na krstni evropski obračun. Prenos tekme si bo možno ogledati na TV Arena Sport Slovenija.

Kot smo poročali, so trebanjski rokometaši v soboto ugnali ekipo MRK Ljubljana z izidom 30:32 (17:17) in niz neporaženosti v letošnji sezoni povečali že na devet tekem. Zdaj pa se končno nadaljuje tudi evropska sezona. V 3. kolu skupinskega dela EHF Lige bodo šele prvič igrali v skupini D, in sicer na gostovanju pri madžarski ekipi Grundfos Tatabanyi.

Grundfos Tatabanya že vrsto let nastopa v evropskih tekmovanjih in velja za klub, ki se redno uvršča v vrh madžarskega rokometa. Lansko sezono je zasedba, ki jo vodi nekdanji celjski trener Vladan Matić, predčasno končala na četrtem mestu. V svojih vrstah ima kar nekaj kakovostnih posameznikov. Med njimi so tudi poljski reprezentančni čuvaj mreže Piotr Wyszomirski, madžarska reprezentanta Gabor Ancsin in Zsolt Balogh ter nekdanji igralec Gorenja Velenja Miloš Božović. Zasedba trebanjskih levov ima v tem trenutku manjše težave s poškodbami, a pred tekmo z Madžari bo večina igralcev maksimalno nared za obračun.

Trener RK Trimo Trebnje Uroš Zorman je pred tekmo povedal: “Pred tekmo na Madžarskem imamo nekaj manjših težav s poškodbami. Ekipo Tatabanye zelo spoštujemo, saj se redno uvršča v vrh madžarskega prvenstva in redno nastopa v evropskih tekmovanjih. V ekipi imajo dobrega trenerja ter nekaj kakovostnih posameznikov, zato se bomo nanj pripravili maksimalno osredotočeno.”

Srečanje med Grundfos Tatabanyo in RK Trimo Trebnje bo v AUDI Areni jutri, v torek, ob 18.45, s prenosom na TV Arena Sport Slovenija.

R.M.