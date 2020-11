NLB tudi z mobilno poslovalnico »Bank&Go«

16.11.2020 | 09:05

"Bank&Go" bo prišla na teren, ko bodo razmere to dopuščale

Kam in kdaj bo prišla mobilna poslovalnica NLB na teren, bo znano takoj ko bodo ukrepi sproščeni

Ljubljana - V NLB so izjemno ponosni na njihovo novo pridobitev. Edini v Sloveniji imajo čisto pravo mobilno poslovalnico – NLB mobilno poslovalnico Bank&Go.

Moderno opremljena, v rokah njihovih odličnih bančnih svetovalcev, bo občanom in mikro podjetjem ponujala bančne storitve, znanje, izkušnje in nasvete, predvsem pa oseben stik, brez katerega včasih preprosto ne gre.

Da se trudijo prisluhniti potrebam strank je trditev, ki jo ponavljajo vse banke. Nekaj povsem drugega pa je to realizirati. Pospešek, ki ga je NLB dal covid-19 na področju digitalizacije bančnih storitev jih je pripeljal do izjemnega napredka v njihovi ponudbi. Tokrat so šli še korak dlje – prisluhnili so željam lokalnega okolja in zasnovali čisto pravo mobilno poslovalnico. Osebni stik je najbolj domač zlasti starejši populaciji, ki pa ji bodo skušali približati tudi druge načine poslovanja, ki premoščajo fizično razdaljo in so na voljo 24 ur na dan.

Tako bo videti mobilna poslovalnica NLB "Bank&Go"

Veliki načrti imajo včasih ovinke. Največji ovinek NLB mobilne poslovalnice »Bank&Go« je vsekakor tisti prvi. Trenutne epidemiološke razmere so ji preprečile start in jo za kakšen mesec prikovale na mesto. Pri NLB so načrtovali, da bo njihova mobilna poslovalnica prvič odšla na pot že ta mesec, a bo zaradi zaostrenih zdravstvenih okoliščin in ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, žal, še nekaj časa ostala na parkirišču. V NLB namreč zdravje njihovih strank in zaposlenih postavljajo na prvo mesto ter dosledno upoštevajo priporočila in ukrepe pristojnih. Takoj, ko bodo razmere dopuščale, pa bo mobilna poslovalnica »Bank&Go« obiskala skoraj 50 krajev po vsej Sloveniji. Pripravljena na vse, kar sledi, čaka, da se na pot odpravi takoj, ko bodo ukrepi to dopuščali. Njen dom je tam, kjer so stranke NLB, so zapisali v izjavi za javnost.

Storitve, ki bodo na voljo v mobilni poslovalnici Bank & Go, so namenjene fizičnim osebam in mikro podjetjem.

Direktorica poslovne mreže NLB Tanja Ahlin ob zagonu o novici prve mobilne poslovalnice poudarja: »Naša rešitev je drugačna od običajne banke, a obenem smo z novo mobilno poslovalnico »Bank&Go« bližje ljudem, bližje naši tradiciji. Združili smo najboljše iz obeh svetov, moderno in tradicionalno, saj nam zadovoljstvo strank veliko pomeni.«

»Vse več ljudi se odloča za upravljanje bančnih storitev prek spleta, a kljub temu nekateri iz različnih razlogov na to še niso pripravljeni. Ljudi bi sčasoma zato radi opolnomočili in jih naučili, kako lahko uporabijo mobilni telefon za vse to, zaradi česar so prišli v mobilno poslovalnico,« še dodaja Ahlinova.

Storitve, ki bodo na voljo v mobilni poslovalnici Bank&Go

Za fizične osebe:

•Odprtje bančnega računa in sklenitev enega izmed bančnih paketov

•Opravljanje plačil – s TRR na TRR, brezgotovinsko

•Naročanje kartic

•Svetovanje in sprejem vlog za kredite

•Sklepanje varčevanj in depozitov

•Svetovanje za trgovanje z vrednostnimi papirji

•Svetovanje na področju zavarovanj

Za mikro podjetja:

•Sprejem vloge paketi Poslovni začetek in Poslovni paket

•Upravljanje računov – poslovni račun, poslovni račun za zasebnike, fiduciarni denarni račun upravitelja za osebni stečaj ali stečaj zapuščine

•Poslovni račun za sredstva rezervnega sklada etažnih lastnikov

•Poslovni račun za stranke notarja / odvetnika / izvršitelja

•Naročanje kartic Maestro in MasterCard

•Svetovanje pri nakupih na obroke

•Svetovanje na področju sprejemanja kartic na prodajnem mestu in trgovskega portala

•Izvajanje brezgotovinskih plačil

•Svetovanje na področju zavarovanj

Kdaj bo šla mobilna banka NLB na pot in kje vse se bo ustavila, bodo iz banke sporočili takoj, ko bodo razmere takšne odhode na teren dopuščale.

