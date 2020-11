Povzročil nesrečo in vinjen zaspal v vozilu

16.11.2020 | 12:35

Foto: PP Novo mesto

Foto: PP Novo mesto

S petka na soboto ponoči so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Otočcu. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko otoka v križišču in predrl vse pnevmatike. Voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je z vozilom obstal na voznem pasu, potem pa zaspal.

Policisti so še ugotovili, da je pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka imel 1,17 miligramov alkohola (2,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenja, zaradi kršitve Zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, je v današnjem policijskem poročilu zapisala tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik.

Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog umrlo 30 ljudi. Kar 34 odstotkov povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo pod vplivom alkohola ali drog.

Vse voznike policija vnovič poziva, naj vozijo le trezni. Če so pili alkoholne pijače, naj ne sedejo za volan, ampak naj vozi nekdo, ki ni pil. V tem obdobju policija opozarja tudi na upoštevanje vseh drugih cestno prometnih predpisov, predvsem na prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti. Te so namreč na izpostavljenih delih mokre in spolzke, na cestišču je tudi več odpadlega listja. Na odgovorno ravnanje opozarjajo tudi kolesarje in pešce, saj tudi pri njih alkohol predstavlja dejavnik tveganja. Poskrbijo naj za vidnost, nosijo odsevna telesa in svetlejša oblačila.

Kolesar s tremi promili alkohola

Šentjernejski policisti so bili v petek popoldne obveščeni o padcu kolesarja pri Volčkovi vasi. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 68-letni moški vozil kolo iz smeri Šentjerneja, izgubil oblast nad kolesom in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. 68-letnemu povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,47 miligramov alkohola, bodo policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Na mejni prehod pripeljal z 1,8 promili alkohola

Na mejni prehod Orešje na Bizeljskem je v soboto popoldne na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 55-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Nezakonito prestopili državno mejo

Črnomaljski policisti so med varovanjem državne meje na območju Žuničev izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, je še zapisala Drenikov v današnjem policijskem poročilu.

Policiste so klicali kar 513-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli vikend oziroma od petka do danes posredovali v 115 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 513 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 26 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali.

S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

R.M.