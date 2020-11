Matjaž Šinkovc: Na svoj rojstni dan daroval kri že 190-krat

16.11.2020 | 12:50

Ekipa CTD z jubilantom (Foto: CTD)

Novo mesto - Absolutni rekorder v darovanju krvi Matjaž Šinkovc iz Šmihela v Novem mestu je danes dopoldne, na svoj rojstni dan – že 190. daroval kri. Prvič je to storil že leta 1973, ko je bil v zadnjem letniku poklicne šole in ga je premamil prosti dan, ki ga je dobil na dan odvzema. Kasneje pa ga je v službi nagovoril sodelavec, da bi šla spet na transfuzijski oddelek v Splošno bolnišnico Novo mesto. Seveda se je tja odpravil brez oklevanja, kot je to počel še nadaljnjih 47 let na vsake tri mesece. Poznavalci ocenjujejo, da je te dragocene tekočine daroval kar 95 litrov.

Matjaž Šinkovc po odvzemu krvi s predsednico OZRK NM Vesno Dular (Foto: CTD)

Matjaž je ponosno povedal, da ga doslej niso niti enkrat zavrnili. Danes, ko je nagovoril mlade, da se pridružijo krvodajalstvu, je dejal, da je to ne le humanitarno dejanje, pač pa tudi pametna odločitev: »Vsak krvodajalec ima namreč pred odvzemom krvi zdravniški pregled in na krvi se vse vidi, kako je z osebnim zdravjem. Poleg tega pa še pomagam nekomu in s tem naredim nekaj dobrega, pa čeprav prejemnika krvi ne poznam,« je povedal.

Po današnjem odvzemu krvi sta mu čestitali in se mu zahvalili vodja CTD Novo mesto, Mojca Šimc, dr. med., pa tudi predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular. »Matjaž, danes ste kri darovali zadnjič in danes praznujete rojstni dan, zato iskrena hvala v našem imenu in v imenu vseh, ki ste jim nesebično pomagali. Naj vam zdravje tudi v bodoče dobro služi in življenje na pot pripelje samo dobre ljudi, prav takšne, kot ste tudi vi,« so na novomeškem Rdečem križu zapisali v sporočilu za javnost.

