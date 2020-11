Kako je na mejnih prehodih po uvedbi strožjih ukrepov?

16.11.2020 | 13:30

MP Obrežje (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Po uveljavitvi strožjih ukrepov glede prehajanja državne meje zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa na mejnih prehodih s Hrvaško danes ni zaznati povečanega prometa. Na Obrežju so sicer v prejšnjih dneh zaznali nekoliko okrepljeno prehajanje meje pri lastnikih nepremičnin oz. plovil v sosednji Hrvaški.

Čakalna doba je danes le na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje, kjer sicer tovorna vozila čakajo po dve uri pri vstopu v državo.

Na Policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da so na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje pri lastnikih nepremičnin in plovil na Hrvaškem zadnjih nekaj dni oziroma minuli konec tedna zaznali nekoliko okrepljeno prehajanje državne meje, danes pa je stanje normalno. Na drugih mejnih prehodih v Beli krajini in Posavju pa zaradi napovedanih protiepidemioloških ukrepov niso zaznali povečanega prometa, podobne razmere pa so tudi na Primorskem.

V okviru strožjih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa so danes namreč stopile v veljavo spremembe glede prehajanja državne meje. Do vključno včeraj so lahko lastniki nepremičnin in plovil prehajali mejo za 48 ur, ne da bi pri vrnitvi v državo potrebovali negativen test na koronavirus ali šli v karanteno. Te izjeme od danes ni več. Prav tako niso več mogoči obiski ožjih družinskih članov zunaj EU oziroma zunaj schengenskega območja za 72 ur.

Medtem se izjema za čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo delovno razmerje v eni od članic EU ali schengenskega območja, časovno omejuje na 14 ur po prehodu meje. Doslej je veljalo, da je bil med izjemami od obvezne karantene tudi prehod meje zaradi neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov, ki ni trajal več kot 48 ur. Ta izjema zdaj velja le za nujne poslovne razloge, časovna omejitev pa se skrajšuje na 12 ur.

Nekaj sprememb je tudi na rdečem seznamu, na katerem so zdaj v celoti vse sosednje države. Osebe, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda v Slovenijo iz rdeče države, imajo možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom na koronavirus. A lahko karanteno na tak način prekinejo šele po petih dnevih. Se pa napotitvi v karanteno še vedno lahko izognejo, če ob prehodu meje predložijo negativen izvid testa za prisotnost virusa, ki pa ni starejši od 48 ur.

R.M./STA