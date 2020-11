AVDIO: V Črnomlju načrti za ureditev prireditvene Jurjevanjske drage

16.11.2020 | 13:40

Načrt ureditve Jurjevanjske drage

Črnomelj - V Črnomlju so danes predstavili idejno zasnovo ureditve Jurjevanjske drage, prireditvenega območja na prostem, kjer vrsto let pripravljajo prireditve tradicionalnega Jurjevanja v Beli krajini. Jurjevanjsko drago naj bi začeli urejati prihodnje leto, naložba, ki jo nameravajo izpeljati v dveh korakih, pa naj bi stala približno milijon evrov.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je povedal, da se nameravajo prvega dela naložbe z ureditvijo infrastrukture, tlakovanja in odvodnjavanja pogosto blatne drage oz. dolinice z naravnim amfiteatrom lotiti prihodnje leto, dela pa naj bi končali do junijskega Jurjevanja oz. do prihodnjega največjega slovenskega in območnega folklornega festivala.

Prvi del naložbe bodo sicer morali verjetno izpeljati zgolj z občinskim denarjem, za njen drugi del pa bodo skušali zagotoviti kakršnokoli sofinanciranje, je še dejal župan.

Da bi prišli do idejne zasnove njene ureditve, so sicer v Črnomlju s študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani leta 2016 izvedli urbanistično-arhitekturno delavnico, ki jo je vodil arhitekt Tomaž Slak. Ta je sodeloval tudi pri izdelavi kasnejše ureditvene idejne zasnove, ki jo je po občinskem naročilu izdelalo ljubljansko podjetje Bazaarhitektura. Pri idejni zasnovi so upoštevali tudi anketne odgovore občanov in obiskovalcev lanskega Jurjevanja, navaja STA.

Slak je na njeni današnji spletni javni predstavitvi povedal, da so se odločili za parkovno oz. zeleno zasnovo, ki bo vse leto primerna tudi za druge prireditve.

Omenjeni naravni amfiteater naj bi pri delu s stanovanjskimi hišami omejili z gostejšo zasaditvijo dreves, čim bolj naravno naj bi zgradili vso potrebno infrastrukturo, zravnali in nasipali površino osrednjega prizorišča ter tega skupaj s tribunami v drugem delu naložbe pokrili z napeto zložljivo platneno streho.

Slak je za prvi del naložbe navedel ureditev osrednjega prizoriščnega parterja, površine za montažni oder, gostinskega paviljona, sanitarij, otroškega igrišča, orodij za telovadbo na prostem, sanitarne enote, tribun in dostopov.

V drugem koraku omenjena idejna zasnova predvideva postavitev odrske zgradbe, ureditev severnega dela Jurjevanjske drage s postavitvijo lesene forma vive in dodatne ureditve ob bližnji Kolodvorski cesti.

Drugi del naložbe med drugim predvideva še ureditev dostopne ceste s parkirišči in tlakovanim delom na zahodni strani, postavitev odrskega objekta z zaodrjem, sanitarijami in odrom, postavitev konstrukcije za platneno streho s tremi betonskimi oporniki, osvetlitev celotnega prizorišča in namestitev polkrožnih betonskih klopi na njegovem severnem delu, je še navedel Slak.

