COVID-19: V Kočevju 44 novo okuženih, v Novem mestu 11. Številne občine širše regije brez novo okuženih

16.11.2020 | 15:15

Foto: Profimedia (arhiv DL)

Občina z največ okužbami v širši jugovzhodni regiji je tokrat občina Kočevje, kjer so včeraj potrdili kar novih 44 okužb, na drugem mestu pa je Novo mesto z novimi 11 pozitivnimi na covid-19.

Sedem testiranih je bilo včeraj pozitivnih še v občinah Ivančna Gorica in Sevnica, štirje pa v občini Krško. Tri novo okužene imajo v Trebnjem, 2 pa v Radečah. Po enega novega okuženega so med včerajšnjim testiranjem na covid-19 odkrili v Dolenjskih Toplicah, Metliki, Straži, Šentjerneju, Šentrupertu in v občini Žužemberk.

Ostalih 17 občin na širšem območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja pa včeraj ni imelo novih okužb.

Pregled po občinah na dan 16.november 2020:

Bistrica ob Sotli 00

Brežice 00

Črnomelj 00

Dobrepolje 00

Dolenjske Toplice 01

Ivančna Gorica 07

Kočevje 44

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 04

Loški Potok 00

Metlika 01

Mirna 00

Mirna Peč 00

Mokronog-Trebelno 00

Novo mesto 11

Osilnica 00

Radeče 02

Ribnica 00

Semič 00

Sevnica 07

Sodražica 00

Straža 01

Šentjernej 01

Šentrupert 01

Škocjan 00

Šmarješke Toplice 00

Trebnje 03

Velike Lašče 00

Žužemberk 01

R.M.