Sojenje za umor na Potoku: Turk ne ve, zakaj je to naredil

17.11.2020 | 07:15

Na novomeškem okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava za umor na Potoku. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Z branjem zagovora in zaslišanjem prvih prič se je na okrožnem sodišču v Novem mestu pred petčlanskim senatom, ki mu predseduje sodnik Peter Žnidaršič, v ponedeljek začela glavna obravnava zoper Boruta Turka. Tožilstvo mu očita, da je 23. februarja letos na Potoku v občini Straža na zahrbten način in iz brezobzirnega maščevanja umoril svojo partnerko Romano Muhič.

»Ko mu je rekla, da je njunega razmerja konec in da želi, da odide iz njunega skupnega prebivališča, jo je iz brezobzirnega maščevanja in zahrbtno napadel z nožem z namenom, da se ji maščuje in jo umori. Dvakrat jo je zabodel v hrbet, najmanj trikrat v prsi in enkrat v bok - pazdušna črta, jo večkrat porezal po vratu in rokah, zaradi česar je na kraju napada umrla,« je iz obtožnice prebrala višja državna tožilka Nada Črnugelj. Na predobravnavnem naroku je tožilstvo Turku za priznanje krivde ponudilo 25 let zapora, česar ta ni sprejel.

»Nikjer ne najdem pojasnila, kaj me je tako vznemirilo, da sem to storil. Ne najdem odgovora, pa bi ga rad poiskal tudi z zdravniško pomočjo,« je med ihtenjem in jokom Turka bral njegov zagovornik Jure Redek, saj je obtoženec, po lastnih besedah zaradi jecljanja in stanja, v katerem je, sodišče prosil, naj njegov zagovor prebere eden od obeh odvetnikov.

Turk je v svojem zagovoru zapisal, da Romane ni nadzoroval in ji grozil, kot so to v preiskavi in zdaj tudi na sodišču povedale nekatere priče, odgovornost za slab odnos s partnerko pa je pripisal tudi njeni mami, češ da se je preveč vmešavala v njuno življenje.

Romanina mama je te njegove navedbe med pričanjem zavrnila. Povedala je, bil odnos med njim in njeno hčerko slab že dalj časa, da jo je nadziral in neprestano preverjal njeno početje, da se je vedel nespoštljivo, da ni ničesar ni prispeval k skupnemu gospodinjstvu in se izogibal se je delu, hkrati pa je za slab odnos s partnerko je krivil druge.

V ponedeljek so na oder za priče stopili še Romanina sestra, ki je povedala podobno, nato pa še sosed in soseda, ki sta ji žrtvi ob napadu prva priskočila na pomoč, a je bilo takrat že prepozno.

B. B.