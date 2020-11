Kje ne bo elektrike ali vode?

17.11.2020 | 07:05

Foto: Arhiv DL

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso zabeležili. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali dva klica, za nujno veterinarsko pa enega. Prejeli so tudi obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili higienike.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Brežicah pa so sporočili, da je včeraj malo po pol drugi uri popoldne na avtocestnem odseku Čatež ob Savi-Drnovo v občini Brežice, voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča in se ustavil na obcestni brežini. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozilo in okolico, posredovanje samo pa ni bilo potrebno. V nesreči ni bilo poškodovanih. Obvestili so tudi pristojne službe.

Sicer pa so dežurni posredovali štiri pozive za nujno medicinsko pomoč, dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto pa posredovali naročilo za odvoz poginule živali.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d. sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike in sicer:

-na območju distribucijske enote Novo mesto nadzorništva Črnomelj sporoča od 14.30 do 16.ure na TP MALE RODINE na izvodu ZIDANICE DESNO.

-Na območju distribucijske enota Novo mesto nadzorništva Novo mesto od 9. do 10.ure na TP ŠOLA VAVTA VAS in od 12. do 13.ure na TP RAGOVSKA 2.

-Na območju distribucijske enote Novo mesto nadzorništva Trebnje pa od 14.30 do 15. ure na TP ROŽNI VRH na izvodu ROŽNI VRH.

Razlog bodo dela na distribucijskem omrežju in napravah, ki pa jih bodo v primeru slabega vremena prestavili.

Kaj pa oskrba z vodo?

Komunala Brežice pa je ob tem sporočila, da bo 30.11. predvidoma med 7. in 16.uro motena dobava pitne vode na območju naselja Velike Malence. Vzrok bodo obnovitvena dela na vodovodnem omrežju.

R.M.