Vinica pri Šmarjeti - tu so doma najboljši salamarji v državi

17.11.2020 | 09:00

Vinica premore menda je največji rondo v Sloveniji, dolg 750 metrov. Promet je namreč speljan krožno.

Alojz Škrbina s svojimi mesninami.

Jože Podlogar, občinski svetnik iz Vinice, predsednik PGD Orešje.

Vas premore igrišče in cerkvico sv. Martina.

Vinica pri Šmarjeti - Če ne bi bilo letos koronavirusa in bi bile razmere normalne, bi bilo v teh dneh okrog martinovega v Vinici pri Šmarjeti živahno. Vas premore namreč cerkvico sv. Martina, med drugim zavetnika vinogradnikov in vinarjev, ob čigar godu blagoslovimo novo, mlado vino. Vaščani so se ob tej priložnosti vedno zbrali na žegnanju pri cerkvici in se potem družili in veselili.

Tokrat žal ni tako in prav iz teh razlogov je tudi naše Uredništvo v gosteh v Vinici pri Šmarjeti potekalo drugače, bolj na daljavo. A vseeno smo o tej dolenjski vasici, ki je bila leta 2011 razglašena za najlepše urejeno vas v šmarješki občini, prihodnje leto čaka pa jo čaka temeljita prenova komunalne infrastrukture, izvedeli veliko zanimivega.

Viničani slovijo kot dobri vinogradniki. Na šmarješki cvičkariji so kar štirje iz vasi že večkrat zmagali, kup visokih priznanj pa so prinesli tudi z ocenjevanj na Tednu cvička. Viničane vsa Slovenija pozna tudi kot izvrstne salamarje - v zadnjih letih so osvojili kar štiri naslove državnih prvakov: dvakrat Peter Selak, po enkrat pa Alojz Škrbina in Tone Gorenc. To je res lep dosežek za vas - očitno tu vlada posebna mikroklima, idealna za zorenje salam.

Vas premore turistično kmetijo Škrbina, ki slovi po izvrstnih suhomesnatih izdelkih in zidaniškem turizmu v Mevcah, ter kmetijo Zalokar, kjer so za turistične namene obnovili staro hišo. Na tej domačiji se je rodil župnik, gospodarstvenik, strokovni pisatelj in jezikoslovec Janez Zalokar (1792 – 1872) in v hiši si je mogoče ogledati spominsko sobo ter muzej starega kmetijskega orodja in pripomočkov.

Več o lepi dolenjski vasici Vinica pri Šmarjeti, o njeni zgodovini, razvoju v času obstoja KS Šmarjeta ter pozneje, v obdoju šmarješke občine, s čim se ljudje ukvarjajo, kako živijo in zakaj vas postaja vse bolj zanimiva za mlade družine, ki radi ostajajo doma, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija