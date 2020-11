90 let slavljenke Marije

17.11.2020 | 07:25

Foto: Slavko Mirtič

Na domačiji v vasici Drenje nad Sotesko je 12. novembra v krogu svojih najbližjih praznovala častitljivih 90 let Marija Kumelj. Z možem Petrom sta si skupni dom in družino ustvarila leta 1963.

Micka, kot jo domači ljubkovalno kličejo, se je rodila leta 1930 v Šmihelu pri Žužemberku mami Tereziji iz Korinja in očetu Jožetu Pečjaku, po domače »Stebrovim«. Osnovno šolo je obiskovala v Šmihelu. Odraščala je v kmečkem okolju, kjer je bilo treba trdo delati. Skromno življenje je v urejenem in toplem domu načela vojna. Tistega obdobja, polnega tragedij in trpljenja ni nikoli pozabila in prav tisti spomini, ki bi morali biti najlepši - spomini na otroštvo, so jo za vedno zaznamovali. »Še zlasti po smrti mame Terezije, ki je zaradi rane na glavi in posledic bombardiranja umrla marca 1944. Štirje bratje Jože, Lojze, Žan in Vinko ter jaz smo ostali sami z očetom in staro mamo,« se je slavljenka z žilavim duhom ozrla na grenke spomine zgodnjega otroštva.

Kasneje se je Marija poročila. Z možem Petrom sta dobila hčerki Ano in Nado. Še do nedavnega je skrbela za gospodinjstvo ter vsak dan kuhala tudi za Petra, ki je onemogel obležal. In tudi pri svojih 90. še vedno rada kaj postori tudi na vrtu in njivi, kjer ob ljubeznivi pomoči hčera in družine pomaga pri kmečkih opravilih.

Foto: Slavko Mirtič

Recept Marije Kumelj za dolgo življenje je trdo delo, sama pa kljub devetim križem nosi drva in kuri v štedilniku ter v krušni peči. Ob jubileju sta ji, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov proti covidu, čestitala tudi župan Občine Dolenjske Toplice Franci Vovk in predsednica tamkajšnje krajevne organizacije Rdečega križa Ivana Pelko, ob tem pa sta ji predala tudi priložnostno darilo.

Stara leta Mariji lepšajo tudi trije vnuki in pet pravnukov, ki so se tudi ob njenem rojstnem dnevu veselili skupaj s slavljenko.

S.M.